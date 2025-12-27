Lewandowski để ngỏ khả năng sát cánh cùng Lionel Messi

Barcelona đang phải đưa ra một số quyết định chuyển nhượng quan trọng trước khi mùa giải hiện tại kết thúc, và một trong số đó liên quan đến Robert Lewandowski. Tiền đạo kỳ cựu này sắp hết hợp đồng, và cần phải xác định xem liệu anh có được đề nghị gia hạn hợp đồng ở Catalonia hay không.

Robert Lewandowski được đồn đoán là cái tên Inter Miami muốn mang về sát cánh cùng Lionel Messi.

Lewandowski, người đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ các CLB của MLS (Mỹ) như Chicago Fire và đặc biệt là Inter Miami của Lionel Messi, đã chia sẻ về tương lai của mình với nhà báo người Ba Lan, Bogdan Rymanowski. Anh thừa nhận rằng chưa có gì chắc chắn về tình hình hiện tại: “Tôi vẫn còn thời gian để đưa ra quyết định. Hiện tại, tôi không biết mình muốn chơi ở đâu. Chưa cần phải nghĩ về điều đó. Tôi không biết nên đi theo hướng nào, nhưng tôi không cảm thấy áp lực nào. Tôi không nói chuyện với HLV về các CLB quan tâm. Vấn đề không phải là giảm một nửa lương của tôi. Rất nhiều điều phụ thuộc vào kế hoạch của CLB và những gì tôi muốn”.

Mùa giải này đến nay khá khó khăn đối với Lewandowski, người đã phải đối mặt với nhiều vấn đề chấn thương. Anh đã chia sẻ về điều đó trong cuộc phỏng vấn: “Tôi rõ ràng đã có một khởi đầu mùa giải khó khăn. Tôi bị chấn thương 2 lần. Tôi đang cảm thấy tốt nhưng sau những gì đã xảy ra, thật khó để tôi có thể thi đấu liên tục vì có rất nhiều trận đấu đang chờ đợi chúng tôi vào tháng Giêng, tháng 2 và tháng 3 cho đến cuối mùa giải. Tôi nghĩ rằng trong nửa sau của mùa giải, điều quan trọng là phải chuẩn bị thể lực, không gặp vấn đề về sức khỏe, và cống hiến hết mình”.

Lewandowski cũng đã đặt ra mục tiêu của mình cho phần còn lại của mùa giải, nhấn mạnh mục tiêu giành quyền tham dự kỳ World Cup cuối cùng của sự nghiệp. Đội tuyển Ba Lan phải giành vé thông qua vòng play-off vào tháng 3, đầu tiên họ phải vượt qua Albania ở bán kết trước khi đánh bại Ukraine hoặc Thuỵ Điển ở chung kết. “Tôi hy vọng cùng với đội tuyển quốc gia, chúng tôi sẽ chơi tốt ở 2 trận của vòng play-off và giành vé dự World Cup”, ngôi sao 37 tuổi nói. “Tôi muốn có tất cả: giành vé dự World Cup, chức vô địch Tây Ban Nha và Champions League. Tôi nhận thức được rằng đây là những năm cuối cùng của tôi trong sự nghiệp bóng đá”.

THANH TUẤN