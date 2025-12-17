Tòa án phán quyết PSG phải trả hơn 70 triệu USD cho Mbappe

Một tòa án lao động ở Paris (Pháp) đã phán quyết rằng Paris Saint-Germain phải trả hơn 60 triệu EUR (70 triệu USD) cho Kylian Mbappe trong tranh chấp về tiền lương và tiền thưởng chưa thanh toán liên quan đến việc kết thúc hợp đồng vào năm 2024.

Các luật sư đã tranh luận vào tháng trước, trước Hội đồng Lao động Paris trong một cuộc chiến pháp lý liên quan đến những khoản tiền khổng lồ. Hôm thứ Ba, tòa án đã đứng về phía Mbappe giữa những cáo buộc “phản bội và quấy rối tinh thần” đánh dấu sự đổ vỡ mối quan hệ kéo dài 7 năm của anh với PSG. Phán quyết này gần tương ứng với yêu cầu ban đầu của Mbappe là 55 triệu EUR.

“Thực sự đã 18 tháng nay Kylian Mbappe yêu cầu cùng một điều - việc thanh toán tiền lương, tiền thưởng cho công việc anh ấy đã làm”, luật sư của Mbappe, Delphine Verheyden cho biết. “Tôi chắc chắn anh ấy sẽ rất vui khi khép lại chương này vì việc được trả công xứng đáng cho những gì đã làm khi thi đấu cho PSG là rất quan trọng đối với anh ấy”.

Nhà vô địch Pháp và Châu Âu cho biết họ tôn trọng phán quyết mới nhất và sẽ tuân thủ, đồng thời bảo lưu mọi quyền kháng cáo. “Paris Saint-Germain đã hành động một cách thiện chí và trung thực trong suốt quá trình, và chúng tôi sẽ luôn như vậy”, PSG cho biết. “CLB hướng tới tương lai dựa trên sự đoàn kết và thành công tập thể, và chúng tôi chúc cầu thủ những điều tốt đẹp nhất trong tương lai”.

Mối quan hệ giữa nhà vô địch World Cup 2018 và nhà đương kim vô địch châu Âu trở nên căng thẳng khi Mbappe quyết định không gia hạn hợp đồng vào năm 2023, một năm trước khi hợp đồng hết hạn. Mbappe gia nhập PSG từ Monaco với giá 180 triệu EUR, ghi 256 bàn thắng kỷ lục cho CLB trong 7 năm tại… Việc ngôi sao 26 tuổi ra đi sau đó theo dạng tự do đã tước đi của PSG một khoản phí chuyển nhượng khổng lồ - được biết khoảng 300 triệu EUR từ CLB Al-Hilal của Saudi Arabia vào tháng 7-2023.

THANH TUẤN