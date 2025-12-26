Barcelona nhắm đến bộ đôi phòng ngự người Argentina

Barcelona được cho là đang đánh giá nghiêm túc các lựa chọn để giải quyết cuộc khủng hoảng chấn thương nơi hàng phòng ngự, khi họ tìm cách duy trì khoảng cách 4 điểm so với Real Madrid trên bảng xếp hạng La Liga. HLV Hansi Flick được cho đang nhắm đến bộ đôi hậu vệ người Argentina.

HLV Hansi Flick đang nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng chấn thương nơi hàng phòng ngự.

Gã khổng lồ xứ Catalan đã có một mùa giải vừa qua hồi sinh dưới thời Hansi Flick, khi giành “cú ăn 3” quốc nội đấy thuyết phục, và họ tiếp tục khởi đầu tốt trong mùa giải mới khi đang tạo nên khoảng cách 4 điểm ở ngôi đầu La Liga so với Real Madrid sau 18 trận. Nhưng cuộc khủng hoảng chấn thương ngày càng trầm trọng trong mùa giải này đã khiến đội hình trở nên dễ bị tổn thương. Mặc dù hàng công đã trở lại mạnh mẽ, sự ổn định phòng ngự của CLB đã bị ảnh hưởng bởi sự mất mát của các cầu thủ trụ cột.

HLV Flick và Ban lãnh đạo được cho là muốn hành động thực tế trong kỳ chuyển nhượng mùa đông để đảm bảo đội bóng vẫn cạnh tranh được ở tất cả các giải đấu trong nước và cúp châu Âu. Theo Marca, các cuộc thảo luận nội bộ đang diễn ra về việc chiêu mộ 2 tuyển thủ Argentina giàu kinh nghiệm để tăng cường hàng thủ. Động thái được đồn đoán này xuất phát trực tiếp từ chấn thương nghiêm trọng của Andreas Christensen, khiến Barcelona trở nên mỏng manh một cách nguy hiểm ở trung tâm hàng phòng ngự.

Trong khi Ronald Araujo và Jules Kounde vẫn là những trụ cột quan trọng, việc thiếu các lựa chọn xoay vòng đã buộc ban lãnh đạo phải xem xét những sự bổ sung dày dạn kinh nghiệm. Những cái tên như Nicolas Otamendi và Cristian Romero, những người có lịch sử gắn bó với huyền thoại CLB là Lionel Messi, đã được liên hệ với việc chuyển đến Camp Nou để cung cấp khả năng lãnh đạo và am hiểu chiến thuật ngay lập tức. Theo báo cáo, Flick đánh giá cao kỷ luật vị trí và kinh nghiệm thi đấu dưới áp lực cao mà các hậu vệ người Argentina mang lại cho đội hình, vốn là những phẩm chất rất cần thiết cho hệ thống pressing tầm cao của ông.

Nhưng hạn chế tài chính quyết định chiến lược chuyển nhượng tháng Giêng của Barcelona. Nguồn tin trên cho biết thêm rằng do các quy định tài chính nghiêm ngặt của La Liga, bất kỳ sự bổ sung nào cho hàng phòng ngự trong tháng tới có khả năng sẽ đến thông qua các hợp đồng mượn ngắn hạn, hoặc các thỏa thuận chi phí thấp hơn là các thương vụ bom tấn.

THANH TUẤN