HLV của Girona hé lộ tình cảnh ngặt nghèo của CLB

Đang chìm sâu trong khu vực rớt hạng La Liga, Girona còn đối mặt với phản ứng tiêu cực của thủ thành số 2 Dominik Livakovic khi anh này từ chối thi đấu, khiến đội chỉ còn duy nhất thủ môn Paulo Gazzaniga.

Thủ thành Dominik Livakovic trong màu áo đội tuyển Croatia.

HLV Michel của Girona mới đây đã công khai chỉ trích thủ môn người Croatia, Dominik Livakovic vì không ưu tiên CLB, và nói rằng anh sẽ không ra sân cho đội bóng. “Livakovic là một người tuyệt vời, nhưng cậu ấy có kế hoạch và mục tiêu khác với Girona”, Michel nói. “Cậu ấy cần chơi cho World Cup, chứ không phải cho Girona. Cậu ấy đã tự nói với tôi điều này - cậu ấy là một người chân thành. Livakovic nói với tôi rằng cậu ấy không muốn ở đây, rằng cậu ấy muốn chơi cho một đội khác vì nếu chơi cho Girona, cậu ấy sẽ không thể chơi cho đội khác”.

Livakovic, 30 tuổi, đã từng chơi cho Fenerbahce trong giai đoạn đầu mùa giải này trước khi được cho mượn đến Girona. Theo quy định của UEFA, cầu thủ chỉ được phép chơi cho 2 đội trong một mùa giải, và là lý do Livakovic kiên quyết không ra sân cho Girona. HLV Michel cho biết ông muốn Livakovic ra sân trong một trận đấu Copa del Rey hồi đầu tháng này nhưng anh đã từ chối, buộc thủ môn chính Gazzaniga phải thi đấu dù anh này đang bị cúm và sốt cao.

Michel cho biết ông quyết định công khai điều lẽ ra nên là chuyện riêng tư này, vì muốn người hâm mộ biết và dành sự thông cảm hơn cho Gazzaniga, người đã mắc một vài sai lầm đáng xấu hổ. Gần nhất vào Chủ nhật, khi những sai lầm của thủ môn người Argentina dẫn đến 2 bàn thắng cho Elche - một bàn sau khi anh chuyền bóng thẳng vào đối thủ trong vòng cấm, và trước đó bỏ lỡ một pha cứu thua dễ dàng từ cú sút chéo góc sát cột dọc.

Girona vẫn phải trông cậy và Paulo Gazzaniga dù anh mắc nhiều sai lầm đáng xấu hổ.

“Hiện tại, tôi chỉ có một thủ môn duy nhất”, Michel nói. “Sự tận tâm của Gazzaniga là không thể nghi ngờ. Cho đến khi kỳ chuyển nhượng mùa đông kết thúc, tôi biết chúng ta đang gặp vấn đề. Và tôi không bào chữa cho quan điểm của mình mà là bào chữa cho thủ môn đã ở đây 3 năm, đó là Gazzaniga”.

Girona, hiện tượng thú vị cách đây 2 mùa giải khi kết thúc trong tốp 4 La Liga, hiện chỉ thắng 2 trận và đứng thứ 18 trên bảng xếp hạng sau 15 vòng đấu. Đội bóng của Michel sẽ làm khách tại Real Sociedad vào thứ Sáu trong trận đấu sớm nhất vòng 16.

THANH TUẤN