HLV Flick muốn Yamal “quên” trận đấu với Cucurella

Yamal, 18 tuổi, gần như đã bị khóa chặt bởi người đàn anh ở đội tuyển Tây Ban Nha, Marc Cucurella trong trận thua 0-3 của Barca tại Champions League trên sân Stamford Bridge, khiến thủ môn của Chelsea, Robert Sanchez - một đồng đội khác của Yamal ở đội tuyển quốc gia - tuyên bố thần đồng này đã bị Cucurella “bỏ túi”. HLV Flick cuối cùng đã rút Yamal ra khỏi sân ở phút 80, khiến chàng trai trẻ tỏ ra khó chịu, nhưng nhà cầm quân người Đức mới đây đã hạ thấp phản ứng đó.

“Tâm trạng của Lamine rất tốt”, Flick nói trong buổi họp báo trước trận tiếp đón Alaves tại Spotify Camp Nou vào thứ Bảy này. “Nhiều cầu thủ không hài lòng khi tôi thay đổi họ. Tôi cũng từng là một cầu thủ và có thể đôi khi tôi đã phản ứng không đúng, nhưng chuyện là vậy. Đó chỉ là cảm xúc nhất thời. Đối với tôi, Cucurella là một trong những hậu vệ trái xuất sắc nhất thế giới. Không dễ để đánh bại một cầu thủ rất thông minh, rất sắc sảo trong phòng ngự như vậy. Bước tiếp theo của Lamine là chứng minh một lần nữa rằng trận đấu này không phải là tất cả, hãy quên nó đi! Alaves giờ mới quan trọng và Lamine phải thể hiện phong độ tốt nhất, đẳng cấp nhất của mình”.

HLV Hansi Flick yêu cầu Lamine Yamal tập trung trở lại cho cuộc đua vô địch La Liga.

Yamal, người đã có 6 bàn thắng và 7 đường kiến ​​tạo sau 13 lần ra sân mùa này, không phải là cầu thủ duy nhất của Barca gặp khó khăn trước Chelsea. Đặc biệt là trong hệ thống phòng ngự, khi để Chelsea ghi được 3 bàn và có thêm 3 bàn thắng bị từ chối. HLV Flick thừa nhận kết quả này rất khó chấp nhận đối với ông và các cầu thủ, nhưng ông vẫn lạc quan hướng về phía trước. Thậm chí nhà cầm quân 60 tuổi sẵn sàng đáp trả các chuyên gia vẫn đang tiếp tục đặt câu hỏi về chiến thuật của đội, rằng họ “không biết gì cả”.

“Tất nhiên, tất cả chúng tôi đều đang trong tâm trạng không tốt sau trận thua Chelsea”, HLV của Barca nói thêm. “Chúng tôi rất thất vọng, nhưng rồi mọi chuyện cũng qua. Khi chúng tôi thua và để thủng lưới 3 bàn, rất dễ để nói rằng đó không phải là một trận đấu hay. Nhưng, đối với tôi, cũng cần nói rõ với tất cả các chuyên gia bên ngoài rằng, họ không biết chúng tôi muốn chơi như thế nào và cần phải chơi với đội hình nào. Tôi sẽ không nói về hàng công dâng cao, mà là cách chúng tôi muốn gây áp lực. Không chỉ là vấn đề của 4 hậu vệ. Mà còn là vấn đề của các tiền vệ, tiền đạo, những người bắt đầu gây áp lực. Đây là điều tôi cần ở mọi cầu thủ trên sân, đó là họ phải gây áp lực. Chỉ trích luôn xảy ra với các hậu vệ và điều đó không công bằng”.

Pedri và Raphinha cùng nhau trở lại sau chấn thương sẽ giúp Barcelona thay đổi diện mạo.

Flick tự tin sẽ thấy một Barca khác biệt trong tương lai. Pedri sẽ trở lại sau chấn thương trong trận gặp Alaves, và Raphinha sẽ có cơ hội đá chính lần đầu tiên kể từ tháng 9 sau khi vào sân từ ghế dự bị trong 2 trận gần nhất. Tuy nhiên, Fermin Lopez phải nghỉ thi đấu 2 tuần vì chấn thương bắp chân, trong khi hậu vệ Ronald Araujo cũng sẽ vắng mặt trong trận gặp Alaves vì đau bụng.

“Tôi đánh giá cao những gì tôi thấy trong các buổi tập, chúng tôi đang tập trung, chúng tôi có rất nhiều cầu thủ chất lượng và giờ đây họ đã trở lại”, Flick nhấn mạnh. “Pedri đã trở lại, vì vậy đây lại là một tình huống khác, nó làm tăng chất lượng. Tương tự là Rapha, hay Marcus Rashford sau khi đã khỏi cúm... Tôi thực sự nhớ Rapha. Cậu ấy là một trong những cầu thủ quan trọng nhất của đội, với triết lý bóng đá của chúng tôi và cách chúng tôi muốn chơi. Cậu ấy là một điểm sáng lớn trong lối chơi của chúng tôi khi phòng ngự, khi chúng tôi bắt đầu pressing, và cả khi chuyển trạng thái, cậu ấy cũng chơi cực kỳ xuất sắc. Không phải tự nhiên mà Rapha ghi được nhiều bàn thắng như vậy ở mùa giải trước. Cậu ấy khao khát thể hiện bản thân một lần nữa ở mùa giải này sau một năm thi đấu tuyệt vời”.

Barca, ít nhất là tạm thời, có thể vươn lên dẫn đầu La Liga nếu giành chiến thắng trước Alaves, trước khi đội đầu bảng Real Madrid làm khách trên sân Girona vào Chủ nhật. Sau đó, đội bóng của Flick sẽ hướng sự chú ý đến trận đấu quan trọng vào thứ Ba trên sân nhà gặp Atletico Madrid, đội đã thắng 6 trận liên tiếp trên mọi đấu trường sau khi đánh bại Inter Milan 2-1 hồi giữa tuần tại đấu trường châu Âu.

THANH TUẤN