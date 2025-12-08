Real Madrid với 9 cầu thủ lần đầu thua trên sân nhà

Chủ nhà Real Madrid chứng kiến 2 cầu thủ bị đuổi trong trận thua 0-2 trước Celta Vigo vào Chủ nhật, một đêm thi đấu tai hại khiến họ thấy mình tụt lại 4 điểm phía sau ngôi đầu bảng La Liga của Barcelona.

Real Madrid thua 0-2 trước Celta Vigo và tụt lại 4 điểm phía sau ngôi đầu của Barcelona.

Real Madrid bị thủng lưới ngay đầu hiệp 2, khi Williot Swedberg ghi bàn cho đội khách bằng một cú đánh đầu đẹp mắt từ gần chấm phạt đền ở phút 54. Chủ nhà sau đó mất Fran Garcia vì thẻ vàng thứ 2 ở phút 64. Alvaro Carreras là cầu thủ thứ 2 bị truất quyền thi đấu trong thời gian bù giờ, không lâu trước khi Swedberg ấn định chiến thắng cho Celta Vigo trong một pha phản công. Cầu thủ dự bị không được ra sân của Real Madrid, Endrick cũng nhận thẻ đỏ vì lỗi phàn nàn.

Celta Vigo vươn lên vị trí thứ 10 với chiến thắng thứ 2 sau 3 trận tại giải đấu. Ngược lại, đây là trận thua đầu tiên của Real Madrid trên sân Santiago Bernabeu ở mọi đấu trường mùa giải này, và là thất bại thứ 3 - trận thua khác tại La Liga mùa này là thất bại đậm đà trước Atletico Madrid hồi tháng 9. Họ cũng thua Liverpool ở vòng bảng Champions League hồi tháng 11. Real Madrid hiện chỉ thắng 2 trong 7 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Thất bại hôm Chủ nhật khiến đội bóng của HLV Xabi Alonso kém 4 điểm so với Barcelona, đội đã giành chiến thắng 5-3 trước Real Betis vào thứ Bảy. Real Madrid hiện chỉ hơn đúng 1 điểm so với đội xếp thứ 3 là Villarreal, đội còn chơi ít hơn 1 trận.

Những chiếc thẻ đỏ khiến Real Madrid chịu trận thua đầu tiên trên sân nhà ở mọi đấu trường mùa giải này.

Ở các diễn biến khác. Thủ môn Paulo Gazzaniga của Girona đã có một buổi chiều đáng quên trong trận thua 0-3 của Girona trước Elche trên sân nhà. Những sai lầm của thủ môn người Argentina đã dẫn đến 2 bàn thua của Elche, bao gồm một bàn thua sau khi anh chuyền bóng thẳng cho đối phương trong vòng cấm địa khi cố gắng chuyền bóng cho hậu vệ. Trước đó, anh đã không thể cản phá một cú sút chéo góc ở cột dọc gần.

Gazzaniga cũng đã có một trận đấu ác mộng trong trận mở màn của Girona tại giải đấu, khi những sai lầm của anh dẫn đến một bàn thắng, một quả phạt đền và việc anh bị đuổi khỏi sân trong trận thua 1-3 trước Rayo Vallecano. Girona, đội đang nằm trong khu vực xuống hạng ở vị trí thứ 18, chỉ có một chiến thắng trong 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Trong khi Elche, đội đã không thắng trong 7 trận liên tiếp tại giải đấu trước đó, hiện đã vươn lên vị trí thứ 9.

Roberto Fernandez thực hiện thành công quả phạt đền trong hiệp một, giúp Espanyol đánh bại Rayo Vallecano với tỷ số 1-0, qua đó giành chiến thắng thứ b3a liên tiếp tại giải đấu để vươn lên xếp thứ 5. Rayo, đội đang xếp thứ 12, phải chơi với 10 người từ phút 64 do thẻ đỏ của Unai Lopez. Tyrhys Dolan của Espanyol bị đuổi khỏi sân ở phút 87.

Hugo Duro ghi bàn thắng ở phút bù giờ thứ 3 giúp Valencia, đội đang xếp thứ 15, hòa Sevilla, đội đang xếp thứ 13, với tỷ số 1-1 trên sân nhà. Trước đó Sevilla, đội đang bất bại trong 3 trận liên tiếp tại giải đấu, đã vươn lên dẫn trước nhờ pha phản lưới nhà của Cesar Tarrega ở phút 58.

THANH TUẤN