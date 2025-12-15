Hai HLV ‘bay ghế’ trong một ngày

Vào Chủ nhật, Real Sociedad sa thải HLV Sergio Francisco sau trận thua thứ 3 liên tiếp tại La Liga, trong khi đội bóng đang đứng áp chót bảng Oviedo cũng đã sa thải HLV Luis Carrion sau trận thua 0-4 trước Sevilla.

Sociedad đã để thua 1-2 trước đối thủ Girona vốn đang gặp khó khăn vào thứ Sáu, trong một trận đấu trên sân nhà mà họ dẫn trước trong 75 phút - trước đó Sociedad cũng đã thua Alaves và Villarreal. Chỉ 2 ngày sau khi Sociedad rơi xuống vị trí thứ 15 - với 16 điểm sau 16 trận, chỉ hơn khu vực xuống hạng đúng 1 điểm - HLV Francisco đã phải nhận quyết định sa thải. Nhà cầm quân 46 tuổi chỉ tiếp quản vị trí từ HLV lâu năm của Sociedad, Imanol Alguacil vào tháng 4.

Sociedad vẫn chưa công bố người thay thế Francisco. Trận đấu tiếp theo của họ là trên sân khách gặp Eldense tại Cúp Nhà vua Tây Ban Nha vào thứ Ba. Sau đó vào thứ Bảy, họ sẽ làm khách trên sân của Levante tại giải vô địch Tây Ban Nha.

Trong khi đó, Oviedo đã sa thải HLV Luis Carrion sau trận thua 0-4 trên sân Sevilla vào Chủ nhật. Kết quả này kéo dài chuỗi trận không thắng của Oviedo lên 10 trận trên mọi đấu trường - Oviedo, tân binh của mùa giải này, chưa thắng trận nào kể từ chiến thắng 2-1 trước Valencia tại La Liga hồi tháng 9. Hiện họ chỉ có 10 điểm sau 16 trận, xếp áp chót bảng và kém 5 điểm so với khu vực an toàn.

Ở các diễn biến khác vào Chủ nhật. Celta Vigo đã giành chiến thắng trận đấu trên sân nhà đầu tiên của mùa giải tại La Liga bằng cách đánh bại Athletic Bilbao với tỷ số 2-0. Kết quả này giúp Celta Vigo vươn lên vị trí thứ 8, kém 1 điểm so với Athletic.

Trận đấu giữa Levante và Villarreal dự kiến ​​diễn ra vào Chủ nhật đã bị hoãn do mưa lớn ở vùng Valencia. Ban tổ chức giải đấu cho biết họ đã đưa ra quyết định này sau khi nhận được khuyến nghị về an toàn từ chính quyền địa phương trong bối cảnh cảnh báo thời tiết được ban hành trong khu vực. Villarreal vẫn đang đứng thứ 3 và đã thắng 6 trận liên tiếp tại giải đấu. Levante đứng cuối bảng và đã thua 5 trận liên tiếp tại giải đấu.

