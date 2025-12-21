Mbappe san bằng kỷ lục ghi 59 bàn trong một năm của Ronaldo cho Real Madrid

Vào ngày sinh nhật thứ 27 của mình, Kylian Mbappe đã ghi tên mình vào một cột mốc nữa trong sách kỷ lục hôm thứ Bảy, khi san bằng kỷ lục của Cristiano Ronaldo về số bàn thắng nhiều nhất của một cầu thủ Real Madrid ghi trong một năm dương lịch.

Kylian Mbappe san bằng kỷ lục ghi 59 bàn của Cristiano Ronaldo trong một năm dương lịch.

Cột mốc này suýt nữa đã vuột khỏi tay tiền đạo người Pháp cho đến khi anh thực hiện thành công quả phạt đền ở phút thứ 86 để hoàn tất chiến thắng 2-0 trước Sevilla chỉ còn 10 người, trong trận đấu cuối cùng của Real Madrid trong năm 2025. Mbappe chính thức san bằng kỷ lục ghi 59 bàn thắng của Ronaldo thiết lập năm 2013. Sau khi ôm các đồng đội, anh đã ăn mừng bàn thắng theo kiểu đặc trưng "Siu" của Ronaldo, trước khi hôn gió về phía máy quay truyền hình.

“Một ngày thật sự đặc biệt”, Mbappe chia sẻ. “Chúng tôi đã thắng trận đấu, điều đó rất quan trọng - đó là mục tiêu hàng đầu. Với kỷ lục này, thật đáng kinh ngạc khi ngay trong năm đầu tiên trọn vẹn ở đây tôi làm được những gì Cristiano - cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử Real Madrid, một hình mẫu trong bóng đá thế giới - đã làm. Đó là một vinh dự đối với tôi. Anh ấy luôn dành tình cảm cho tôi, nói chuyện với tôi về Madrid và cách thích nghi. Bây giờ tôi rất hạnh phúc khi ghi bàn cho Real Madrid. Động tác ăn mừng của tôi là dành cho anh ấy. Anh ấy là thần tượng của tôi khi còn nhỏ, tôi có mối quan hệ tốt với anh ấy, và giờ anh ấy là bạn của tôi”.

Mbappe tái hiện màn ăn mừng bàn thắng theo kiểu đặc trưng "Siu" của thần tượng Ronaldo.

Cựu ngôi sao của Paris Saint-Germain gia nhập Real Madrid vào mùa hè năm 2024, hiện đã ghi 29 bàn cho Real Madrid mùa này - giúp anh sánh ngang với Harry Kane của Bayern Munich về số bàn thắng nhiều nhất của một cầu thủ đến từ một CLB thuộc năm giải đấu hàng đầu châu Âu. “Với tham vọng, với những thống kê của Kylian... cậu ấy nằm trong số ít những người được chọn”, HLV Xabi Alonso của Real Madrid nói hồi đầu tháng này về Mbappe, người cũng đang dẫn đầu La Liga với 18 bàn thắng mùa này. “Làm việc với cậu ấy hàng ngày thật tuyệt vời. Khát vọng ảnh hưởng đến người khác, năng lượng lan tỏa của cậu ấy là điều cậu ấy chia sẻ với Cristiano. Tôi thấy sự tương đồng ở đó. Cristiano là Cristiano, và Kylian là Kylian. Cả 2 đều xuất sắc. Chúng tôi rất may mắn khi có Kylian, và chúng tôi phải tận dụng tối đa điều đó”.

Trước đó Jude Bellingham ghi bàn bằng cú đánh đầu ở phút 38, nhưng Real Madrid đã chịu áp lực dữ dội từ Sevilla, ngay cả khi chỉ còn 10 người trên sân từ phút 68 vì mất hậu vệ Marcao do nhận thẻ vàng thứ 2. HLV Alonso một lần nữa thoát hiểm trong gang tấc, sau khi đội bóng của ông thua 2 trận sân nhà trước đó. Real Madrid đang đứng thứ 2 với 1 điểm kém hơn Barcelona, ​​trước khi đội đầu bảng làm khách trên sân của Villarreal - đội đang đứng thứ 3 - vào Chủ nhật. “Hôm nay là trận đấu chúng tôi phải thắng, chúng tôi đã ở trong một tình huống khó khăn”, Alonso nói. “Chúng tôi biết rằng có thể chơi tốt hơn, và bây giờ chúng tôi đã có 3 điểm và sẽ cố gắng bắt đầu năm mới bằng cách cải thiện”.

Real Madrid sẽ bước vào kỳ nghỉ đông nhưng đó không phải là dịp lễ hội yên ả của những nhà lãnh đạo CLB. Chủ tịch Florentino Perez sẽ có 2 tuần để cân nhắc tương lai của đội bóng trước trận La Liga tiếp theo với Real Betis vào ngày 4-1.

THANH TUẤN