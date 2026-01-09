Alonso chỉ trích phát ngôn của Simeone về Vinicius

Vinicius Junior phản ứng với Diego Simeone ở trận bán kết Siêu cúp Tây Ban Nha.

Hình ảnh trên truyền hình dường như cho thấy Simeone trên đường biên liên tục nói với Vinicius rằng Chủ tịch Real Madrid, Florentino Perez “sẽ loại bỏ cậu” trong trận đấu, trước khi ra hiệu về phía những tiếng huýt sáo từ khán giả khi tiền đạo này được thay ra. Cả Simeone và Vinicius đều bị trọng tài rút thẻ vàng sau khi lời qua tiếng lại khi tiền đạo người Brazil này rời sân…

“Tôi không thích điều đó”, Alonso nói với Movistar khi được hỏi về hành vi của Simeone. “Tôi thấy 'Cholo' nói gì đó với Vinicius. Đối với tôi, những điều đó vượt quá giới hạn về sự tôn trọng đồng nghiệp… không phải lúc nào cũng được chấp nhận. Tôi cố gắng tôn trọng các cầu thủ của đội đối phương”. Alonso cũng nói thêm sau đó trong một cuộc họp báo: “Khi tôi thấy và nghe những gì Simeone nói, tôi càng không thích hơn. Những gì ông ấy nói không phải là một ví dụ về một cá nhân tốt trong thể thao. Bạn phải tôn trọng đối thủ của mình. Phải có một giới hạn”.

Simeone không phủ nhận việc ông từng nói Real Madrid đang lên kế hoạch “loại bỏ” Vinicius, nhưng từ chối bình luận thêm khi được hỏi về vụ việc. “Tôi không có gì để nói”, HLV của Atletico Madrid nói với Movistar. “Tôi luôn nói, từ khi còn là cầu thủ: những gì xảy ra trên sân cỏ thì hãy để nó ở lại trên sân cỏ. Tôi không còn gì để nói nữa. Tôi rất tôn trọng tất cả các cầu thủ của Real Madrid”.

Simeone cũng được nhận thấy đã lời qua tiếng lại với cầu thủ dự bị Dani Carvajal của Real Madrid trong giờ nghỉ giữa hiệp, và với Federico Valverde khi Vinicius bị thay ra. “Có những quy tắc ngầm giữa các cầu thủ, HLV”, Valverde nói với Movistar. “Đó là một phần của bóng đá. Đó là một trận derby. Điều quan trọng là nó phải ở lại trên sân cỏ. Bóng đá cần phải có sự bùng nổ như vậy”.

Real Madrid ra sân ở trận bán kết Siêu cúp mà không có tiền đạo Kylian Mbappe bị chấn thương, người phải ngồi ngoài vì bong gân đầu gối trái trong trận đấu thứ 2 liên tiếp. Tuy nhiên, HLV Alonso xác nhận rằng chân sút người Pháp sẽ bay đến Jeddah vào thứ Sáu và nhiều khả năng có thể ra sân ở trận chung kết, một trận El Clasico đối đầu Barcelona, vào Chủ nhật. “Kylian sẽ bay vào ngày mai”, Alonso nói. “Cậu ấy đã khỏe hơn nhiều, đã tập luyện, tinh thần rất tốt”.

THANH TUẤN