Barcelona vùi dập Bilbao 5-0 để vào chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha

Barcelona đánh bại Athletic Bilbao 5-0 trong trận bán kết Siêu cúp Tây Ban Nha.

Đoàn quân của HLV Hansi Flick đã áp đảo đối thủ đến từ xứ Basque bằng cách ghi 4 bàn thắng chỉ trong hiệp một. Ferran Torres đã đệm bóng vào lưới sau pha bỏ lỡ của Fermin Lopez ghi bàn mở tỷ số ở phút 23 tại sân vận động Alinma ở Jeddah. Fermin sau đó ghi bàn từ đường chuyền của Raphinha ở phút 30, và Roony Bardghji tung cú sút hiểm hóc hạ gục thủ môn Unai Simon của Athletic chỉ 4 phút sau đó. Raphinha là người “đóng đinh” trận bán kết với cú đúp bàn thắng - đầu tiên là cú sút mạnh mẽ đánh bại Simon ở phút 38, trước khi ghi thêm bàn nữa ở phút 52.

Raphinha đã phải nghỉ thi đấu 6 tuần vì chấn thương hồi đầu mùa giải nhưng kể từ khi trở lại vào đầu tháng 12, anh đã thể hiện phong độ xuất sắc như mùa giải trước. Những bàn thắng và khả năng lãnh đạo của ngôi sao người Brazil là rất quan trọng từng giúp Barcelona giành chức vô địch La Liga, Copa del Rey cũng như Siêu cúp Tây Ban Nha mùa giải trước. “Chúng tôi đã khiến trận đấu trông dễ dàng. Khi chúng tôi chơi tốt, trận đấu trở nên dễ dàng hơn”, Raphinha nói. “Chúng tôi đang tập trung vào bản thân và sẵn sàng đối đầu với bất kỳ đội nào thắng ở trận bán kết còn lại”.

Yamal vào sân thay người muộn trong trận đấu với Athletic. Ngôi sao chạy cánh 18 tuổi người Tây Ban Nha vì thế sẽ có thể lực sung mãn cho trận chung kết vào Chủ nhật gặp Real Madrid hoặc Atletico Madrid - những đội sẽ đá bán kết vào thứ Năm. HLV Hansi Flick nói sau trận đấu: “Đối với tôi, trận đấu kết thúc và sau đó là trận đấu tiếp theo, nhưng tôi thực sự đánh giá cao những gì mình đã thấy hôm nay. Tôi nghĩ rằng trận gặp Espanyol chúng tôi đã không chơi tốt lắm và hôm nay chúng ta đã thấy một tinh thần, thái độ hoàn toàn khác, cách chúng tôi chơi như một đội, cả trong phòng ngự và tấn công, thật tốt khi được chứng kiến điều đó”.

Athletic, đội đang kém 7 bậc so với ngôi đầu La Liga mà Barcelona đang nắm giữ, một lần nữa cho thấy họ gặp vấn đề khi không có ngôi sao tấn công Nico Williams trong đội hình. Nico, người đã bị chấn thương háng hành hạ trong mùa giải này, chỉ ngồi trên băng ghế dự bị của Athletic trong suốt trận đấu. “Đây là một thất bại khó để đối mặt”, thủ thành xuất sắc Simon nói. “Khi bạn để thủng lưới 5 bàn, bạn không thể đổ lỗi cho bất kỳ cầu thủ nào. Điều đó có nghĩa là toàn đội đã không chơi tốt”.

THANH TUẤN