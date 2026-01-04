Joan Garcia giúp Barcelona đánh bại đội bóng cũ Espanyol

Thủ môn Joan Garcia đã gạt bỏ những tiếng la ó và lời lẽ cay độc trong lần trở lại Espanyol, anh xuất sắc giữ vững mành lưới cho Barcelona trước khi đồng đội Fermin Lopez kiến ​​tạo 2 bàn thắng muộn làm nên chiến thắng 2-0 trong trận derby xứ Catalan đầy căng thẳng.

Fermin đã kiến ​​tạo cho 2 cầu thủ dự bị khác là Dani Olmo và Robert Lewandowski ở phút 86 và 90 để nghiêng trận đấu về phía đội đầu bảng La Liga. Nhưng công lao của chiến thắng này thuộc về Garcia, người đã thực hiện những pha cứu thua xuất sắc để cản phá hàng công của Espanyol - đội đã chiếm ưu thế trong suốt trận đấu trừ hiệp cuối. Tỷ số cuối cùng đã che giấu một nỗ lực tuyệt vời của Espanyol, đội bóng đang đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng. Pere Milla và Roberto Fernandez đã buộc Garcia phải thực hiện hết pha cứu thua này đến pha cứu thua khác. Khoảnh khắc đáng nhớ nhất của anh đến ở phút 39 khi phản xạ dùng một tay để cản phá cú đánh đầu cận thành của Milla, đưa bóng vọt xà.

Đây là trận đấu đầu tiên của Garcia cho Espanyol kể từ khi rời “những chú vẹt” vào mùa hè năm ngoái để gia nhập đối thủ hàng đầu của họ. Espanyol thậm chí còn lắp đặt một hàng rào lưới mỏng phía sau khung thành tại sân vận động RCDE để ngăn chặn bất kỳ vật thể nào bị ném về phía thủ môn từ khán đài. Điều đó không ngăn cản được một bộ phận cổ động viên trẻ cuồng nhiệt nhất của CLB giơ cao những tấm biển có hình con chuột với màu đỏ tía và xanh lam của Barcelona trong khi la hét về phía Garcia, một cựu cầu thủ được người hâm mộ yêu thích.

“Espanyol đã chơi một trận đấu tuyệt vời. Chúng tôi không xứng đáng thắng”, HLV Hansi Flick của Barcelona thừa nhận. “Tôi phải nói lời cảm ơn đến Joan Garcia. Cậu ấy đã chơi một trận đấu không thể tin được. Cậu ấy là một trong những thủ môn giỏi nhất thế giới và chúng tôi có những cầu thủ dự bị đã thể hiện được chất lượng của đội bóng này”.

Chiến thắng này giúp Barca kéo dài chuỗi trận thắng ở La Liga lên 9 trận và bỏ xa 7 điểm so với Real Madrid, đội sẽ đối đầu với Real Betis vào Chủ nhật. Tiếp theo, Barcelona sẽ hành quân đến Saudi Arabia để tranh Siêu cúp Tây Ban Nha cùng với Real Madrid, Atletico Madrid và Athletic Bilbao từ ngày 7 đến 11-1. Trong khi trận thua này đã chấm dứt chuỗi 5 trận thắng liên tiếp của Espanyol, chuỗi trận thắng tốt nhất của họ kể từ mùa giải 1998-1999. “Hôm nay là ngày để thắng và chúng tôi đã để vuột mất cơ hội”, HLV Manolo Gonzalez của Espanyol nói.

Ở các diễn biến khác. Villarreal đánh bại Elche 3-1 để chấm dứt chuỗi 3 trận thua liên tiếp trên mọi đấu trường. Chiến thắng trên sân khách giúp Villarreal duy trì vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, kém 11 điểm so với Barcelona. Đây là trận thua trên sân nhà đầu tiên của Elche kể từ khi họ trở lại giải đấu hàng đầu với phong độ mạnh mẽ đáng ngạc nhiên.

Borja Iglesias lập cú đúp giúp Celta Vigo đánh bại Valencia 4-1 trên sân nhà, đẩy đội khách vào bờ vực xuống hạng sau chỉ một chiến thắng trong 13 vòng đấu. “Những con số đã nói lên tất cả”, HLV đang gặp khó khăn của Valencia, Carlos Corberan, thất vọng chia sẻ. Ngoài ra, Athletic Bilbao hòa Osasuna với tỷ số 1-1.

THANH TUẤN