Mbappe bám sát kỷ lục ghi bàn của Ronaldo tại Real Madrid

Tiền đạo Kylian Mbappe hiện chỉ còn cách kỷ lục ghi bàn của Cristiano Ronaldo tại Real Madrid đúng 1 bàn thắng nữa, sau khi anh ghi cú đúp trong chiến thắng Talavera 3-2 đầy hồi hộp ở vòng 32 đội Copa del Rey hôm thứ Tư.

Kylian Mbappe ghi cú đúp trong chiến thắng Talavera 3-2 ở vòng 32 đội Copa del Rey.

Mbappe thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 41 và ấn định chiến thắng muộn ở hiệp 2 với một cú sút từ ngoài vòng cấm, ghi bàn thắng thứ 10 trong 6 trận gần nhất của anh trên mọi đấu trường cho Real Madrid. Tuyển thủ Pháp đang theo đuổi kỷ lục ghi 59 bàn thắng trong một năm dương lịch của Cristiano Ronaldo - một kỷ lục mà siêu sao người Bồ Đào Nha đã đạt được vào năm 2013. Mbappe hiện đã có 58 bàn trước trận đấu cuối cùng của Real Madrid trong năm 2025, trận sân nhà gặp Sevilla ở La Liga vào thứ Bảy.

Mbappe là một trong số những cầu thủ chủ chốt của Real Madrid góp mặt trong trận đấu với Talavera, cùng với Jude Bellingham, Aurelien Tchouameni và Rodrygo đều được tung vào sân ở những phút cuối. Nhưng ngoài màn trình diễn chói sáng của ngôi sao người Pháp, người cũng tham gia vào pha bóng dẫn đến bàn phản lưới nhà của Manuel Farrando ở phút bù giờ hiệp một, HLV Xabi Alonso khó có thể hài lòng khi chứng kiến đội của mình bị đối thủ hạng 3 đe dọa. Họ thậm chí phải nhờ pha cứu thua xuất sắc của thủ môn Andriy Lunin ở phút cuối cùng mới giành được chiến thắng.

Real Madrid đã thắng 2 trận trong tuần này - sau khi đánh bại Alaves 2-1 tại La Liga hôm Chủ nhật - nhưng lại một lần nữa không thuyết phục. “Những điều này thường xảy ra ở cúp quốc gia”, Alonso nói. “Nó đã xảy ra với chúng tôi, và tôi đã thấy nó xảy ra với các đội khác. Ngay cả sau khi dẫn trước 3-1, chúng tôi vẫn phạm lỗi, để thủng lưới từ quả đá phạt, họ đã gây sức ép mạnh và gỡ hòa”.

Mbappe chỉ còn cách 1 bàn so với kỷ lục ghi 59 bàn trong một năm dương lịch của Cristiano Ronaldo.

HLV Alonso đã bảo vệ quyết định để Mbappe đá chính suốt trận: “Kylian đã đóng vai trò quyết định với những bàn thắng của mình. Cậu ấy luôn có thể ghi bàn. Bàn thắng thứ 3 rất quan trọng, và đó là lý do chúng tôi giữ cậu ấy trên sân. Nhiệm vụ đã hoàn thành, và giờ là sẵn sàng cho trận đấu tiếp theo. Điều chúng tôi thiếu là sự ổn định, và một màn trình diễn ổn định xuyên suốt các trận đấu, khả năng kết thúc trận đấu và sự trưởng thành”.

Ở các diễn biến khác. Antoine Griezmann ghi bàn trong mỗi hiệp đấu giúp Atletico Madrid giành chiến thắng 3-2 đầy khó khăn trước Atletico Baleares. Atletico dẫn trước 2-0 và 3-1, nhưng đội chủ nhà vẫn liên tục gây sức ép đến phút cuối. Đây là chiến thắng thứ 3 liên tiếp của thầy trò HLV Diego Simeone trên mọi đấu trường sau khi thua 2 trận liên tiếp ở giải vô địch Tây Ban Nha, nơi họ đang đứng thứ 4 sau Villarreal.

Tuy nhiên, nhiều đội hàng đầu không may mắn như vậy. Villarreal, đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng La Liga và trải qua một trong những mùa giải hay nhất trong nhiều năm, đã để thua 1-2 trên sân Racing Santander sau khi để thủng lưới 2 lần trong hiệp một. Đây là thất bại thứ 2 liên tiếp của Villarreal trên mọi đấu trường - trước đó họ đã thua Copenhagen 2-3 trên sân nhà ở vòng bảng Champions League. Tại La Liga, Villarreal đang thắng 6 trận liên tiếp.

Celta Vigo để thua đội hạng 2 Albacete 0-3 trên chấm phạt đền. Đội chủ nhà đã buộc trận đấu phải bước vào hiệp phụ bằng cách ghi bàn ở phút thứ 4 của thời gian bù giờ, kết thúc với tỷ số hòa 2-2 trong thời gian thi đấu chính thức. Còn Levante để thua đội bóng hạng 2 Cultural Leonesa 0-1. Trong trận đấu giữa 2 CLB hàng đầu, Alaves đã đánh bại Sevilla 1-0 trên sân nhà nhờ quả phạt đền ở phút 79 do Carlos Vicente thực hiện thành công.

Hôm thứ Ba, Barcelona đã đánh bại CLB hạng 3 Guadalajara với tỷ số 2-0. Hai CLB khác thuộc giải hạng nhất giành quyền đi tiếp hôm thứ Ba là Real Sociedad và Valencia, nhưng Mallorca đã thua đội bóng hạng 2 Deportivo La Coruna.

THANH TUẤN