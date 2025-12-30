Ronald Araujo trở lại tập luyện cùng Barcelona

Trung vệ Ronald Araujo của Barcelona đã trở lại tập luyện vào thứ Hai, một tháng sau khi trụ cột người Uruguay được cho nghỉ phép để giải quyết vấn đề sức khỏe tinh thần.

Trung vệ Ronald Araujo đã sẵn sàng ra sân cùng Barcelona sau khi giải quyết vấn đề sức khỏe tinh thần.

Araujo, 26 tuổi, đã có 15 lần ra sân cho Barca mùa giải này nhưng chưa ra sân kể từ trận thua Chelsea ở Champions League hồi tháng 11, trận đấu mà anh bị truất quyền thi đấu sớm khiến đội thua 0-3. Sau trận đấu đó, trung vệ này đã yêu cầu được nghỉ phép để giúp anh tập trung lại và lấy lại phong độ. Yêu cầu này đã được CLB chấp thuận ngay lập tức.

Trong tháng vừa qua, Araujo đã dành thời gian ở Bethlehem và Jerusalem như một phần của chuyến đi tâm linh để kết nối lại với đức tin của mình. Sau đó, anh trở về quê hương Uruguay, nơi anh tập luyện một mình trong suốt kỳ nghỉ Giáng sinh. Araujo chỉ bay trở lại Barcelona vào cuối tuần trước, và đã tham gia buổi tập mở hôm thứ Hai tại sân Estadi Johan Cruyff khi đội đầu bảng La Liga trở lại làm việc sau một tuần nghỉ đông.

Vào thứ Bảy, đội bóng của HLV Hansi Flick sẽ có chuyến làm khách đến sân của đối thủ cùng thành phố Espanyol, đội đã thắng cả 5 trận gần nhất tại giải đấu, khi bóng đá Tây Ban Nha trở lại sau kỳ nghỉ đông ngắn. Sân vận động RCDE sẵn sàng chứng kiến ​​một trong những trận derby Catalan hấp dẫn nhất trong thời gian gần đây, khi Espanyol đang đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng và trải qua một trong những mùa giải tốt nhất trong lịch sử, sau khi suýt chút nữa xuống hạng ở mùa giải 2024-2025.

Araujo dự kiến ​​sẽ có mặt trong đội hình cho trận đấu đó. Sự trở lại của anh trước trận derby với Espanyol diễn ra trong bối cảnh trung vệ Andreas Christensen dự kiến ​​sẽ phải nghỉ thi đấu vài tháng do chấn thương đầu gối. Trong khi Pedri và Dani Olmo cũng đang nỗ lực để có thể ra sân sau khi vắng mặt trong trận thắng Villarreal lần trước.

Sau đó, Barca sẽ tập trung vào Siêu cúp Tây Ban Nha tại Saudi Arabia, với trận bán kết gặp Athletic Bilbao vào ngày 7-1. Nếu giành chiến thắng, Barca sẽ bảo vệ danh hiệu trong trận chung kết có thể gặp Real Madrid hoặc Atletico Madrid.

THANH TUẤN