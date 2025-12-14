Raphinha lập cú đúp giúp Barcelona tạo cách biệt 7 điểm

Ngôi sao tấn công Raphinha đã lập cú đúp giúp Barcelona đánh bại Osasuna 2-0, qua đó nới rộng khoảng cách dẫn đầu La Liga lên thành 7 điểm và gia tăng thêm áp lực lên HLV Xabi Alonso và Real Madrid khi họ ra sân sau đó một ngày.

Raphinha lập cú đúp giúp Barcelona đánh bại Osasuna 2-0 nới rộng khoảng cách dẫn đầu lên 7 điểm.

Tiền đạo người Brazil đã mở tỷ số bằng một cú sút từ rìa vòng cấm ở phút 70 tại Camp Nou. Sau đó, anh ấn định trận đấu bằng một bàn thắng cận thành khi trận đấu chỉ còn 6 phút. Chiến thắng thứ 7 liên tiếp tại giải đấu giúp nhà đương kim vô địch bỏ xa 7 điểm so với Real Madrid, trước khi đối thủ ra sân với Alaves vào Chủ nhật. Barcelona từng bị Real Madrid dẫn trước 5 điểm sau khi thua trong trận El Clasico hồi cuối tháng 10. Giờ đây, họ đang từng bước gia tăng cách biệt và đẩy đội bóng sa sút của Xabi Alonso - đội chỉ thắng 2 trong 8 trận gần nhất trên mọi đấu trường - vào thế buộc phải thắng để bám đuổi.

Thích thú trước khó khăn của đối thủ hàng đầu, ​​đám đông khán giả tại Camp Nou đã hô vang “Xabi ở lại! Xabi ở lại!” bằng tiếng Tây Ban Nha. Tuy nhiên, Raphinha vẫn tập trung vào đội bóng của mình. “Chúng tô cần tập trung vào bản thân và nếu chúng tô làm tốt công việc của mình thì sẽ không phải lo lắng về bất kỳ ai khác”, ngôi sao người Brazil nhấn mạnh. “Chúng tôi đang chơi tốt hơn trước và càng nhiều điểm càng tốt”.

Raphinha là nhân tố quan trọng giúp Barcelona giành chức vô địch La Liga và Copa del Rey mùa trước, khi đội bóng của Hansi Flick cũng lọt vào bán kết Champions League. Barcelona đã gặp khó khăn trong việc thay thế tốc độ và sự sắc bén của anh khi Raphinha phải nghỉ thi đấu 6 tuần vì chấn thương chân hồi đầu mùa giải. Nhưng anh đã trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Anh cũng kiến ​​tạo trong chiến thắng 3-1 trước Alaves vào cuối tháng 11, và ghi bàn trong chiến thắng 3-1 trước Atletico Madrid hồi đầu tháng này.

Antoine Griezmann vào sân và ghi bàn quyết định giúp Atletico Madrid đánh bại Valencia 2-1.

Ở các diễn biến khác. Antoine Griezmann ghi bàn thắng quyết định sau khi vào sân từ băng ghế dự bị giúp Atletico Madrid đánh bại Valencia 2-1. Griezmann vào sân thay Julian Alvarez khi trận đấu còn 30 phút nữa là kết thúc, Atletico đang dẫn trước sau khi Koke ghi bàn từ một pha bóng bật ra ở phút 17. Đội khách bất ngờ gỡ hoà nhờ công của Lucas Beltran ở phút 63 với một cú sút từ ngoài vòng cấm. Nhưng Griezmann đã tái lập thế dẫn trước ở phút 74 tại sân vận động Metropolitano khi anh sử dụng kỹ thuật khống chế bóng tinh tế, trước khi tung cú sút ghi bàn thắng quyết định.

Griezmann, 34 tuổi, đảm nhận vai trò hạn chế hơn tại Atletico mùa này, nhưng anh vẫn chứng tỏ được tầm ảnh hưởng của mình. Cựu ngôi sao người Pháp đã ghi 2 bàn thắng khi vào sân từ băng ghế dự bị trong chiến thắng 3-1 trước Levante tháng trước, và cũng ghi bàn sau khi vào sân trong hiệp 2 trận đấu với Sevilla và Real Madrid. Bàn thắng quyết định vào lưới Valencia đã nâng tổng số bàn thắng của anh cho Atletico lên con số 204 bàn thắng trong sự nghiệp.

Tuy nhiên, Atletico vẫn đang xếp thứ 4 và kém Barcelona đến 9 điểm. Thất bại của Valencia sẽ làm tăng thêm áp lực lên HLV Carlos Corbernn khi đội bóng đang đứng thứ 17, ngay sát khu vực xuống hạng.

Bàn thắng bằng đầu của Leandro Cabrera đã giúp Espanyol đánh bại Getafe 1-0 trên sân khách, và giành chiến thắng thứ 4 liên tiếp tại giải đấu. Espanyol là bất ngờ lớn nhất của mùa giải khi bước vào kỳ nghỉ đông. Đội bóng đến từ Barcelona đang đứng thứ 5 sau 16 vòng đấu, sau khi suýt chút nữa xuống hạng vào ngày cuối cùng của mùa giải trước.

Ngoài ra, Mallorca đã đánh bại Elche 3-1. Trận đấu hòa 1-1 cho đến khi thủ môn Inaki Pena của Elche phạm lỗi, tạo cơ hội cho Omar Mascarell của Mallorca, người đã tâng bóng qua đầu Pena từ gần giữa sân để ghi bàn thắng quyết định ở phút 82.

THANH TUẤN