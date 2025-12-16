Chủ tịch Real Madrid lại công kích trọng tài

Trong bối cảnh Real Madrid đang trải qua chuỗi kết quả tệ hại, khủng hoảng chấn thương và HLV Xabi Alonso đối mặt với nguy cơ bị sa thải, Chủ tịch Florentino Perez vẫn nhấn mạnh rằng công tác trọng tài ở Tây Ban Nha là nguyên nhân gây ra “thiệt hại” to lớn cho gã khổng lồ Tây Ban Nha.

Chủ tịch Florentino Perez cho rằng công tác trọng tài ở Tây Ban Nha là nguyên nhân gây ra “thiệt hại” to lớn Real Madrid.

Real Madrid cuối cùng đã trở lại mạch chiến thắng ở La Liga vào tối Chủ nhật với chiến thắng 2-1 trước Alaves. Kết quả giúp họ thu hẹp cách biệt còn 4 điểm kém hơn so với ngôi đầu của Barcelona. Tuy nhiên, khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên ở Vitoria, tranh cãi lại nổi lên. Các trọng tài La Liga một lần nữa bị chỉ trích vì những quyết định đưa ra trong trận thắng của Los Blancos.

Trong những phút cuối cùng của trận đấu, Nahuel Tenaglia đã phạm lỗi thô bạo khi phạm lỗi với Vinicus Junior trong vòng cấm. Một tình huống rõ ràng là phạt đền đã không được trọng tài Victor Garcia Verdura trên sân cho phép, và trọng tài Pablo Gonzalez Fuertes trong phòng VAR thậm chí còn không gọi trọng tài chính xem lại tình huống.

Việc từ chối quả phạt đền cuối cùng không ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc, nhưng Perez đã tận dụng cơ hội này để khơi lại chiến dịch phản đối các trọng tài Tây Ban Nha. Vị Chủ tịch 78 tuổi phát biểu tại bữa trưa Giáng sinh thường niên của CLB với giới truyền thông: “Giáng sinh cũng là thời điểm để suy ngẫm về những điều khiến chúng ta quan tâm. Và trong trường hợp của chúng tôi, tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng mối quan tâm lớn nhất của Real Madrid là tình hình trọng tài ở Tây Ban Nha”.

Ông tiếp tục: “Chúng tôi đã có một trọng tài VAR đe dọa sẽ có hành động chống lại CLB của chúng tôi một ngày trước trận chung kết Copa. Bạn có thể tưởng tượng tình huống này ở bất kỳ quốc gia nào khác không? Và như bạn đã thấy trong trận đấu với Alaves, hoặc trong trận đấu trước đó của chúng tôi ở Girona, dường như những pha phạm lỗi nhằm vào Vinicius hay Rodrygo trong 2 trận đấu gần đây nhất không phải là phạt đền, mà là sự mới lạ trong cách điều khiển trận đấu của trọng tài mùa giải này. Sự liêm chính và đạo đức của môn thể thao này đang bị đe dọa. Hình ảnh của bóng đá Tây Ban Nha đã bị tổn hại nghiêm trọng. Và do đó, công lý phải được thực thi bởi vì chỉ khi đó, chúng ta mới có thể cùng nhau tái tạo lại bóng đá Tây Ban Nha”.

THANH TUẤN