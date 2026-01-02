Vinicius bóng gió về việc ở lại Real Madrid

Real Madrid và Vinicius Junior sẽ trải qua những cuộc đàm phán căng thẳng vào năm 2026, khi 2 bên quyết định liệu họ có tiếp tục gắn bó với nhau hay không. Sau khi đạt được thỏa thuận ban đầu vào mùa xuân năm ngoái, người đại diện của Vinicius đã nâng cao yêu cầu của họ, khiến các cuộc đàm phán hợp đồng mới rơi vào bế tắc kể từ đó.

Vinicius phát đi thông điệp thể hiện lòng trung thành với Real Madrid vẫn mạnh mẽ.

Nhiều tháng qua, cả 2 bên đều không nhượng bộ, và các cuộc đàm phán hợp đồng được cho đã bị hoãn lại cho đến mùa hè năm sau, khi đó Vinicius chỉ còn 1 năm hợp đồng. Real Madrid sẽ phải đưa ra quyết định liệu có bán anh, nhượng bộ yêu cầu, hay chấp nhận rủi ro mất ngôi sao miễn phí vào năm 2027. Nhưng nhân dịp năm mới, Vinicius đã đăng tải trên Instagram vào ngày 1-1 bức ảnh anh cầm chiếc áo Real Madrid. Chú thích trên story của anh có nội dung: “Hãy để đây là một năm tuyệt vời!!! 2026. Hala Madrid mãi mãi! Tôi yêu các bạn”. Điều này cho thấy lòng trung thành của anh với CLB vẫn mạnh mẽ.

Tuy nhiên, vấn đề ngăn cản việc ký kết hợp đồng mới chưa bao giờ là việc cả 2 bên có muốn ngôi sao 25 tuổi ở lại Real Madrid hay không, mà là các điều kiện để anh làm như vậy. Los Blancos sẵn sàng tăng lương cho Vinicius để anh trở thành cầu thủ được trả lương cao thứ 2 tại CLB, trong khi người đại diện của Vinicius yêu cầu mức lương của anh phải ngang bằng với Kylian Mbappe. Thế nhưng phong độ sa sút của Vinicius trong năm qua chắc chắn cũng không giúp ích gì cho tình hình.

HLV Xabi Alonso vẫn thiếu đội trưởng Dani Carvajal khi hậu vệ phải kỳ cựu này chưa kịp bình phục.

Real Madrid đã trở lại tập luyện sau kỳ nghỉ ngắn để chuẩn bị cho trận gặp Real Betis ở La Liga, và sau đó là Siêu cúp Tây Ban Nha tại Saudi Arabia. Tuy nhiên, HLV Xabi Alonso vẫn thiếu vắng đội trưởng Dani Carvajal khi hậu vệ phải kỳ cựu này chưa kịp bình phục. Cầu thủ 33 tuổi đã bỏ lỡ phần lớn mùa giải vì chấn thương đầu gối, với chấn thương gần nhất vào đầu tháng 11 vì bị trẹo đầu gối và đã trải qua phẫu thuật để điều trị. Ban đầu được dự đoán sẽ nghỉ thi đấu 2 tháng, hy vọng anh sẽ bình phục vào đầu năm 2026. Carvajal giờ đang chạy đua để trở lại cho Siêu cúp Tây Ban Nha, gặp Atletico Madrid ở bán kết vào tuần tới, nơi một chiến thắng giúp họ có thể chạm trán với Athletic Club hoặc Barcelona trong trận chung kết.

Carvajal chưa sẵn sàng có nghĩa là Fede Valverde nhiều khả năng sẽ trở lại vị trí hậu vệ phải. Ngoài trường hợp này, tình hình chấn thương của Real Madrid cũng có nhiều tín hiệu trái chiều. Có những tin tức tích cực khi David Alaba, Ferland Mendy, Eduardo Camavinga đều dự kiến ​​sẽ bình phục sau kỳ nghỉ, sau khi xử lý các vấn đề về cơ bắp. Nhưng tin xấu là tiền đạo Kylian Mbappe nhiều khả năng sẽ vắng mặt trong trận Siêu cúp, sau khi vừa bị bong gân đầu gối trong một buổi tập. Mbappe cùng với Eder Militao và Trent Alexander-Arnold đều đang phải ngồi ngoài vì chấn thương.

