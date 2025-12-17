Rashford đưa Barcelona vào vòng 16 đội Copa del Rey

Marcus Rashford ghi bàn giúp Barcelona đánh bại CLB hạng 3 Guadalajara 2-0.

Trận đấu bị hoãn nửa tiếng vì chính quyền địa phương ban đầu không cho phép người hâm mộ vào khán đài mới xây dựng tại sân vận động Pedro Escartin ở thành phố Guadalajara gần Madrid. Đã có những hàng dài người xếp hàng bên ngoài sân vận động cho đến khi cảnh sát cuối cùng cho phép người hâm mộ vào bên trong. Sức chứa của sân vận động đã tăng từ gần 6.000 lên khoảng 8.000 với khán đài mới.

Barcelona với đội hình nhiều thay đổi vẫn kiểm soát trận đấu ngay từ đầu, nhưng gặp khó khăn trong việc tạo ra những cơ hội ghi bàn đáng kể trước đối thủ hạng dưới. Christensen cuối cùng đã phá vỡ thế bế tắc ở phút 76 với một cú đánh đầu từ đường chuyền của Frenkie De Jong. Cú đánh đầu của Christensen chạm vào một hậu vệ trước khi đi vào lưới. Đội chủ nhà có một vài cơ hội để gỡ hòa nhưng không thể tận dụng, và Rashford ấn định chiến thắng bằng một pha phản công ở phút 90.

“Tôi hài lòng với thái độ mà chúng tôi đã thể hiện ngày hôm nay”, HLV Hansi Flick của Barcelona nói với các phóng viên. “Đó là chìa khóa cho chiến thắng. Khi bạn chơi những trận đấu Copa này, không dễ dàng gì vì họ phòng ngự rất tốt. Nhưng cuối cùng, điều quan trọng nhất là thái độ và tinh thần mà chúng tôi đã thể hiện trên sân và điều đó thật tốt”.

Barcelona đang dẫn đầu La Liga và giờ tiến vào vòng 16 đội Cúp Nhà vua Tây Ban Nha.

Flick đã trao cơ hội bắt chính lần đầu tiên trong mùa giải cho thủ môn Marc-Andre ter Stegen, người vừa bình phục chấn thương, trong khi Joan Garcia được cho nghỉ. Flick đã xác nhận hôm thứ Hai rằng Garcia là thủ môn số 1 của ông, và nói rằng Ter Stegen giờ phải đưa ra quyết định về tương lai của mình. Ông nhấn mạnh sau trận đấu hôm thứ Ba rằng không có gì thay đổi đối với tuyển thủ người Đức: “Đối với tôi, Marc là đội trưởng và cũng là người đã gắn bó với CLB khoảng 12 năm. Và giờ cậu ấy đã trở lại. Tôi muốn cho cậu ấy, hoặc các HLV cơ hội để chứng tỏ rằng cậu ấy đã trở lại. Nhưng chỉ là cho trận đấu này. Chỉ vậy thôi. Không có gì khác. Cậu ấy đã có cơ hội ra sân và tôi nghĩ đó là một bước tiến tốt cho cậu ấy”.

Trận đấu đánh dấu lần thứ 100 trung vệ 18 tuổi, Pau Cubarsi ra sân cho Barcelona, kể từ lần ra mắt đội một cũng trong một trận đấu Copa vào tháng 1-2024. “Đây là trận đấu khó khăn”, Cubarsi nói. “Họ ra sân với toàn bộ sức mạnh, và chúng ta cũng phải ra sân với cường độ tương tự. Chúng tôi có nhịp độ tốt hơn và nhiều cơ hội hơn trong hiệp 2. Càng về sau, họ càng mệt mỏi. Họ đã làm rất tốt nhưng chúng tôi xứng đáng với chiến thắng.”.

Trong trận đấu gây bất ngờ nhất đêm, đội bóng hạng 2 Deportivo La Coruna đã loại đội bóng hạng nhất Mallorca với tỷ số 1-0. Các CLB khác thuộc hạng nhất đều giành quyền đi tiếp. Real Sociedad đánh bại Eldense 2-1 với bàn thắng quyết định ở những phút bù giờ cuối cùng. Trong khi Valencia thắng Sporting Gijon 2-0.

Vào thứ Tư, Real Madrid sẽ làm khách trên sân của CLB hạng 3 Talavera, trong khi Atletico Madrid sẽ thi đấu trên sân của đội bóng hạng 4 Atletico Baleares.

THANH TUẤN