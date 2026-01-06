Barcelona đàm phán với Al Hilal mượn Joao Cancelo

Theo ESPN, Barcelona đang xem xét một thỏa thuận để đưa hậu vệ cánh Joao Cancelo trở lại CLB vào tháng Giêng. Nguồn tin chuyển nhượng uy tín Fabrizio Romano cũng tiết lộ đội bóng dẫn đầu La Liga đã đưa ra lời đề nghị đầu tiên cho tuyển thủ Bồ Đào Nha.

Cancelo sẵn sàng rời Al Hilal để trở lại châu Âu trong màu áo Barcelona.

Barca đã có những cuộc đàm phán ban đầu với CLB hiện tại của Cancelo là Al Hilal, và cả với người đại diện của cầu thủ sau khi HLV Hansi Flick yêu cầu tăng cường hàng phòng ngự trong tháng này. Các cuộc đàm phán đang tập trung vào cấu trúc tài chính của thỏa thuận, với việc đội đầu bảng La Liga hiện đang ưu tiên một bản hợp đồng cho mượn trong khi vẫn trả một phần lương của cầu thủ.

Cancelo, 31 tuổi, đã trải qua mùa giải 2023-2024 theo dạng cho mượn tại Barca từ Man.City, nơi anh ra sân 42 lần trên mọi đấu trường và ghi được 4 bàn thắng. Sau đó, Cancelo rời Man.City để gia nhập Al Hilal vào mùa hè năm 2024, ký hợp đồng với CLB của Saudi Arabia đến năm 2027. Tuy nhiên, nguồn tin cho biết Cancelo sẵn sàng trở lại châu Âu, và có thông tin cho rằng một trong những CLB cũ khác của anh, Inter Milan của Italy cũng đang muốn chiêu mộ anh.

Theo tờ La Gazzetta dello Sport, thực tế thì ý định của Cancelo đã là một trở ngại lớn đối với Inter. Mặc dù Nerazzurri đã đạt được thỏa thuận sơ bộ với Al-Hilal - một thương vụ bao gồm trao đổi cầu thủ với Stefan de Vrij hoặc Francesco Acerbi - nhưng Cancelo đã yêu cầu CLB thành Milan chờ đợi. Mong muốn của anh luôn là ưu tiên trở lại Barca.

Cancelo đã trải qua mùa giải 2023-2024 theo dạng cho mượn tại Barcelona.

HLV Hansi Flick của Barca tuần trước cho biết ông hy vọng sẽ bổ sung thêm một hậu vệ vào đội hình trong tháng Giêng, sau khi Andreas Christensen dính chấn thương dây chằng chéo trước và phải nghỉ thi đấu 4 tháng. Ronald Araujo cũng đã phải nghỉ thi đấu từ tháng 11 để chăm sóc sức khỏe tinh thần, khiến cặp trung vệ chính thức gồm cầu thủ trẻ Pau Cubarsi và hậu vệ trái Gerard Martin được lựa chọn trong những tuần gần đây.

Việc chiêu mộ Cancelo sẽ tăng cường chiều sâu ở vị trí hậu vệ cánh. Trong suốt sự nghiệp của mình, Cancelo đã chơi ở cả vị trí hậu vệ cánh phải và cánh trái, đồng thời anh cũng có thể chơi ở vị trí tiền đạo cánh nếu cần. Nếu Cancelo đến, có thể cho phép Jules Kounde, người đã dành phần lớn sự nghiệp tại Barca chơi ở vị trí hậu vệ phải, trở lại vị trí trung vệ mà cầu thủ người Pháp cho biết là sở thích của mình.

THANH TUẤN