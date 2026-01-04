Alonso không biết khi nào Mbappe trở lại thi đấu

HLV Xabi Alonso thừa nhận không biết khi nào Kylian Mbappe có thể trở lại thi đấu, chỉ khẳng định Real Madrid đang nỗ lực để tiền đạo ngôi sao này sớm bình phục chấn thương.

Real Madrid xác nhận hôm thứ Tư rằng Mbappe được chẩn đoán bị bong gân đầu gối trái.

Real Madrid xác nhận hôm thứ Tư rằng Mbappe được chẩn đoán bị bong gân đầu gối trái. Nguồn tin nói với ESPN rằng tuyển thủ Pháp sẽ bỏ lỡ trận đấu La Liga với Real Betis vào Chủ nhật, và khả năng tham gia Siêu cúp Tây Ban Nha và tuần tới tại Saudi Arabia là rất thấp. Mbappe đã ghi 29 bàn thắng trên mọi đấu trường cho Real Madrid mùa này, nhưng đã gặp vấn đề về sức khỏe trong những tuần gần đây, bỏ lỡ trận đấu Champions League với Man.City vào tháng 12, trước khi trở lại thi đấu 3 trận cuối cùng trong năm 2025.

“Chúng tôi sẽ nỗ lực để rút ngắn thời gian hồi phục”, Alonso nói trong cuộc họp báo hôm thứ Bảy trước trận đấu với Betis. “Vấn đề là cảm xúc. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để rút ngắn thời gian vắng mặt của cậu ấy, để cậu ấy có thể sẵn sàng sớm nhất có thể. Nhưng khi nào thì điều đó xảy ra? Tôi không biết”.

Trước trận đấu với Betis, Mbappe đã ra sân trong tất cả 18 trận đấu của Real Madrid tại La Liga mùa này, ghi được 18 bàn thắng. Trong trận đấu cuối cùng của năm 2025, anh đã san bằng kỷ lục ghi 59 bàn thắng trong một năm dương lịch của Cristiano Ronaldo, khi lập công trong chiến thắng 2-0 của Real Madrid trước Sevilla. Sau trận đấu với Betis ở La Liga, Real Madrid sẽ đối đầu với Atletico Madrid ở bán kết Siêu cúp Tây Ban Nha tại Jeddah vào thứ Năm tuần tới, trước khi có thể chơi trận chung kết vào Chủ nhật. “Trong mỗi trận đấu, chúng tôi đều đánh giá dựa trên cảm giác của cầu thủ và đưa ra quyết định dựa trên những yếu tố cần thiết của trận đấu”, Alonso nói. “Bây giờ chúng ta sẽ xem xét. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để Mbappe trở lại sớm nhất có thể”.

Real Madrid đã xoay xở tốt khi thiếu vắng Mbappe trong phần lớn Club World Cup mùa hè năm ngoái, với sự thay thế của tiền đạo 21 tuổi Gonzalo Garcia. “Chúng tôi đã linh hoạt với những cầu thủ hiện có”, Alonso nói hôm thứ Bảy. “Chúng tôi phải tìm cách tốt nhất để ghép các mảnh ghép lại với nhau. Chắc chắn chúng tôi sẽ nhớ Mbappe, không chỉ những bàn thắng của cậu ấy, mà cả tầm ảnh hưởng của cậu ấy”.

Alonso cho biết Real Madrid sẽ chú ý đến thị trường chuyển nhượng tháng Giêng, khi họ tìm cách cải thiện phong độ không ổn định trong nửa đầu mùa giải: “Đó là nghĩa vụ của chúng tôi phải luôn chú ý đến cách chúng tôi có thể cải thiện, nếu có cơ hội. Nhưng chúng tôi hài lòng với đội hình hiện tại”.

THANH TUẤN