Barcelona kết thúc năm 2025 với chiến thắng thứ 8 liên tiếp

Quả phạt đền của Raphinha và bàn thắng của Lamine Yamal đã giúp Barcelona đánh bại Villarreal 2-0 tại La Liga hôm Chủ nhật, qua đó tái lập khoảng cách 4 điểm so với Real Madrid trên bảng xếp hạng khi bước vào kỳ nghỉ cuối năm.

Raphinha và Lamine Yamal thực hiện màn ăn mừng mang tính biểu tượng mới của Barcelona.

Raphinha kiếm được một quả phạt đền khi đang đi bóng vào trong. Anh lấy đà chậm rãi và đánh lừa thủ môn Luiz Junior ở phút thứ 12, ghi bàn thắng thứ 7 của anh ở mùa giải này và là bàn thắng thứ 50 cho Barca. Yamal cũng ghi bàn thắng thứ 7 của mình tại La Liga và thứ 9 trên mọi đấu trường trong mùa giải này, dứt điểm cận thành ở phút 63 từ đường chuyền của tiền vệ Frenkie de Jong sau một pha lộn xộn trước khung thành.

Đây là chiến thắng thứ 8 liên tiếp tại La Liga của đội bóng dưới sự dẫn dắt của HLV Hansi Flick, qua đó duy trì khoảng cách 4 điểm so với Real Madrid trên bảng xếp hạng La Liga sau 18 vòng đấu. La Liga hiện đang tạm nghỉ cho đến năm mới, các cầu thủ Barca sẽ không trở lại tập luyện cho đến ngày 29-12, và trận đấu tiếp theo của họ sẽ diễn ra trên sân khách gặp đối thủ cùng thành phố Espanyol vào ngày 3-1.

Bàn thắng của Yamal được ghi sau khi Renato Veiga bị đuổi khỏi sân vào cuối hiệp một vì pha phạm lỗi muộn với cầu thủ trẻ của Barca. Quyết định này không được lòng các cổ động viên Villarreal, những người đã la ó Yamal trong phần còn lại của trận đấu, nhưng HLV Flick ca ngợi bản lĩnh của ngôi sao trẻ khi vượt qua áp lực để ghi bàn quyết định: “Dĩ nhiên, tôi nghĩ đó là một thẻ đỏ rõ ràng. Sau tình huống này, rõ ràng là họ tập trung vào Lamine và cậu ấy phải xử lý tình huống đó. Cậu ấy đã ghi bàn thắng thứ 2. Tôi nghĩ đó là câu trả lời tốt nhất trên sân”.

Lamine Yamal giúp Barcelona đánh bại Villarreal 2-0 tại La Liga hôm Chủ nhật.

Trong khi, nhà cầm quân người Đức cũng khen ngợi thủ thành Joan Garcia, người đã thực hiện 5 pha cứu thua. “Hôm nay bạn có thể thấy cậu ấy đã giúp chúng tôi giữ sạch lưới bằng những pha cứu thua của mình”, Flick nói về thủ môn của mình. “Cậu ấy là một cầu thủ quan trọng đối với chúng tôi. Tôi rất vui vì chiến thắng và vì các cầu thủ của tôi, bạn có thể thấy hôm nay họ hơi mệt mỏi. Nhưng điều quan trọng nhất là 3 điểm và việc Joan giữ sạch lưới - cậu ấy đã chơi tuyệt vời, tôi rất vui về điều đó”.

Thất bại của Villarreal đã giúp Atletico Madrid vươn lên vị trí thứ 3 với chiến thắng 3-0 trên sân Girona - nhưng Atletico đã chơi nhiều hơn Villarreal 2 trận. Tiền vệ Koke đã đưa Atletico dẫn trước ở phút thứ 13 với một cú sút sút đẹp mắt từ ngay ngoài vòng cấm vào góc trên bên phải khung thành. Sau khi thủ môn Jan Oblak của Atletico đã có một pha cứu thua xuất sắc để cản phá cú sút cận thành của Axel Witsel ở giữa hiệp, Atletico đã nhân đôi cách biệt ở phút thứ 38 khi cú sút từ khoảng cách 20 mét của tiền vệ Conor Gallagher chạm vào một hậu vệ và đánh lừa thủ môn Paulo Gazzaniga. Tiền đạo kỳ cựu Antoine Griezmann ấn định chiến thắng cho Atletico bằng một bàn thắng đẹp mắt ở phút bù giờ.

Ở các diễn biến khác. Elche đã đè bẹp Rayo Vallecano với tỷ số 4-0. Real Betis cũng thắng Getafe với cùng tỷ số.

THANH TUẤN