Chung kết Siêu cúp có thể là bước ngoặt đối với tương lai của Alonso

HLV Xabi Alonso đã ổn định lại Real Madrid trong những tuần gần đây sau một giai đoạn đầy biến động, nhưng trận chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha gặp Barcelona vào Chủ nhật dường như là thời khắc quyết định đối với nhà cầm quân người Tây Ban Nha.

HLV Xabi Alonso có cơ hội thắng danh hiệu đầu tiên cùng Real Madrid nhưng đây là trận đấu khiến ông gặp rủi ro về tương lai.

Alonso từng đứng trước nguy cơ bị sa thải sau chuỗi phong độ tệ hại vào tháng 11, nhưng đã đáp trả bằng cách dẫn dắt Real Madrid giành 5 chiến thắng liên tiếp - bao gồm chiến thắng 2-1 trước Atletico Madrid ở bán kết Siêu cúp hôm thứ Năm. Nếu đánh bại nhà đương kim vô địch Barcelona, ​​đội đã vùi dập Real Madrid 5-2 trong trận chung kết năm ngoái cũng tại Jeddah (Saudi Arabia), sẽ mang về cho Alonso danh hiệu đầu tiên trên cương vị HLV của Real Madrid. Trước đó vào tháng 10 ở La Liga, Alonso đã cùng đội bóng của mình vượt qua Barcelona 2-1.

Tuy nhiên, nếu Alonso nhận thất bại trước đội bóng của Hansi Flick vào Chủ nhật, sẽ cho Chủ tịch Florentino Perez thêm lý do để sa thải người mà ông đã bổ nhiệm vào tháng 6 nhưng chưa bao giờ tỏ ra tin tưởng. Truyền thông Tây Ban Nha từng đưa tin Perez dự định sa thải Alonso nếu đội bóng thua Man.City ở Champions League vào ngày 10-12, điều mà Real Madrid đã không làm được, nhưng màn trình diễn được cải thiện của đội đã giúp vị HLV này được trao thêm cơ hội.

Việc giành Siêu cúp vào một năm trước đã giúp Barcelona của Flick thăng hoa, thúc đẩy đội bóng giành cả La Liga và Copa del Rey sau đó. Trong 3 mùa giải trước đó, đội vô địch Siêu cúp cũng đã giành chức vô địch giải đấu hàng đầu Tây Ban Nha. Nhưng Alonso có vẻ không mặn mà, khi nhấn mạnh: “Hai điều rõ ràng - vì đây là danh hiệu chúng tôi đang ở gần nhất, nên nó là quan trọng nhất. Nhưng nếu bạn hỏi tôi về thứ tự ưu tiên trong mùa giải, thì Siêu cúp vẫn đứng thứ 4”.

Real Madrid và Barcelona sẽ tái đấu ở Siêu cúp Tây Ban Nha vào Chủ nhật.

Alonso được tiếp thêm động lực bởi khả năng trở lại của tiền đạo ngôi sao người Pháp, Kylian Mbappe sau khi anh vắng mặt trong trận thắng 2-1 trước Atletico - và cả trận thắng đậm 5-1 trước Real Betis ở La Liga hôm Chủ nhật do chấn thương đầu gối. Alonso cho biết Mbappe có cơ hội đá chính trước Barcelona ngang bằng với bất kỳ ai khác. Với 29 bàn thắng sau 24 lần ra sân trên mọi đấu trường, Mbappe là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất của Real Madrid mùa này, và là người chơi nổi bật nhất của đội. Tiền đạo này đã ghi 6 bàn thắng vào lưới Barcelona trong 5 trận kể từ khi gia nhập Real Madrid.

Nhưng sự trở lại của Mbappe có thể khiến mọi việc khó khăn hơn cho Alonso bởi vì đội bóng dường như không hoạt động tốt nhất khi Mbappe, Vinicius Junior và Jude Bellingham cùng ra sân. Nó cũng khiến Alonso đau đầu vì có thể phải loại một cầu thủ trở nên không thể thiếu trong những tuần gần đây là tiền vệ cánh người Brazil, Rodrygo. Sau chuỗi 32 trận không ghi bàn đáng thất vọng, tiền vệ cánh phải này đã bùng nổ với 3 bàn thắng và 3 pha kiến ​​tạo trong 5 trận gần nhất.

Một vần đề lớn khác là ở cánh đối diện, Vinicius đang gặp khó khăn về phong độ. Kể từ khi về nhì Quả bóng vàng 2024, anh đã sa sút phong độ trầm trọng. Vinicius chưa ghi bàn trong 16 trận gần nhất cho Real Madrid, và Alonso phải quyết định xem có nên cho anh đá chính trong trận gặp Barcelona hay không.

