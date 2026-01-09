Real Madrid tái đấu Barcelona ở chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha

Real Madrid đã có 2 bàn thắng nhờ công của Federico Valverde và Rodrygo để đánh bại Atletico Madrid với tỷ số 2-1, qua đó giành quyền vào chơi trận chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha với Barcelona vào Chủ nhật tại Saudi Arabia.

Federico Valverde tỏa sáng giúp Real Madrid đánh bại Atletico Madrid với tỷ số 2-1.

Valverde đưa Madrid dẫn trước chỉ 2 phút sau khi trận đấu bắt đầu tại Jeddah, khi tiền vệ người Uruguay ghi bàn trực tiếp từ một quả đá phạt mạnh mẽ khiến thủ thành xuất sắc Jan Oblak không thể cản phá. Valverde sau đó đã giúp Real Madrid nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 55 khi anh chuyền bóng xuyên qua hàng phòng ngự của Atletico, để Rodrygo băng lên thực hiện cú sút thấp đánh bại Oblak. Alexander Sorloth đã rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Atletico chỉ sau đó 3 phút, đánh đầu ghi bàn từ quả tạt của Giuliano Simeone. Tuy nhiên nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ hòa của Atletico sau đó đã không thành công.

Bàn thắng của Valverde là pha lập công đầu tiên của anh trong mùa giải này. Ngôi sao người Uruguay đã gặp khó khăn trong việc tham gia tấn công ở mùa giải này vì buộc phải chơi ở vị trí hậu vệ phải do chấn thương của Dani Carvajal và Trent Alexander-Arnold. “Sau rất nhiều trận đấu không ghi bàn, hôm nay là một ngày tuyệt vời để tìm lại được mành lưới và giúp đội giành chiến thắng”, Valverde nói. “Chúng ta phải chuẩn bị, nghỉ ngơi và tập trung để giành chiến thắng trong trận chung kết”.

Real Madrid sẽ đối đầu với Barcelona - đội đánh bại Athletic Bilbao với tỷ số 5-0 vào thứ Tư ở trận bán kết còn lại - trong trận chung kết của giải đấu 4 đội vào Chủ nhật. Năm ngoái, Barcelona đã đánh bại Real Madrid 5-2 trong trận chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha, nằm trong 4 màn đối đầu toàn thắng trước đại kình địch để hướng đến ‘cú ăn 3’ quốc nội - Barcelona cũng thắng ở chung kết Cúp nhà Vua và 2 trận ở La Liga. Đây sẽ là lần thứ 4 liên tiếp chung kết Siêu cúp tại Saudi Arabia là trận Siêu kinh điển nổi tiếng thế giới, trước đó Barcelona đã thắng 2 lần.

Rodrygo góp công đưa Real Madrid vào chơi trận chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha với Barcelona vào Chủ nhật.

Ngược lại, đây là kết quả đáng thất vọng đối với Atletico - đội đã đánh bại Real Madrid với tỷ số 5-2 khi 2 đội gặp nhau tại La Liga hồi tháng 9. Atletico đã tạo ra một số cơ hội ghi bàn trong hiệp 2 nhưng thủ môn Thibaut Courtois đã chơi xuất sắc, bao gồm cản phá cú đánh đầu cận thành của Sorloth và cú sút xa của Alex Baena.

Tiền vệ Koke của Atletico đã lập kỷ lục mới về số trận derby Madrid sau khi chơi trận thứ 44 gặp đối thủ cùng thành phố. Nhưng sau trận thua, tiền vệ 34 tuổi tập trung vào cơ hội bị bỏ lỡ của đội mình: “Thật đau lòng vì chúng tôi muốn vào chung kết. Chúng tôi đã khởi đầu không tốt sau bàn thắng tuyệt vời của Valverde. Chúng tôi đã có đủ cơ hội chiến thắng nhưng quả bóng không chịu vào lưới”.

THANH TUẤN