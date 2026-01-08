Lamine Yamal được định giá đắt nhất thế giới với 343 triệu euro

Tiền vệ tấn công Lamine Yamal vừa được hệ thống thẩm định cầu thủ và dữ liệu bóng đá CIES Football Observatory định giá là cầu thủ đắt giá nhất thế giới hiện nay. Siêu sao người Tây Ban Nha được định giá lên đến 343 triệu euro.

Theo bảng xếp hạng giá trị cầu thủ bóng đá của CIES được công bố vào đầu năm 2026, Lamine Yamal, cầu thủ mang áo số 10 của Barcelona, ​​đã chứng kiến ​​giá trị của mình tăng vọt lên 343 triệu euro. Con số này không chỉ vượt xa các cầu thủ dưới 20 tuổi, mà còn vượt qua các tiền đạo hàng đầu để đứng đầu bản danh sách 100 cầu thủ giá trị nhất toàn cầu.

Màn trình diễn xuất sắc của ngôi sao 18 tuổi cho Barcelona đã dẫn đến sự gia tăng liên tục giá trị thị trường của anh. Hiện tại, Lamine Yamal đứng đầu danh sách toàn cầu, bỏ xa người đứng thứ hai là Erling Haaland (255 triệu euro) và người đứng thứ ba là Kylian Mbappe (201 triệu euro).

Đầu năm ngoái, Jude Bellingham giữ vị trí đầu bảng, nhưng giá trị hiện tại của anh là 153 triệu Euro euro, khiến anh tụt xuống vị trí thứ tư. Michael Olise (137 triệu euro) và Florian Wirtz (136 triệu euro) lần lượt xếp thứ 5 và thứ 6. Desire Doue, Joao Neves và Arda Guler của Real Madrid cũng nằm trong top 10.

Giá trị cao nhất cho cầu thủ không thuộc 5 giải đấu hàng đầu châu Âu thuộc về cầu thủ người Brazil Vitor Roque của Palmeiras (85 triệu euro), đứng trước tiền đạo người Tây Ban Nha Samu Aghehowa của FC Porto (76 triệu euro) và tiền vệ cánh người Bồ Đào Nha Geovany Quenda của Sporting CP (70 triệu euro), người đã được Chelsea chiêu mộ. Gianluigi Donnarumma (81 triệu euro) dẫn đầu bảng xếp hạng thủ môn, Pau Cubarsí (110 triệu euro) ở vị trí trung vệ và Nico O'Reilly (90 triệu euro) ở vị trí hậu vệ cánh.

Top 10 cầu thủ CIES theo giá trị thị trường:

1. Yamal (Barcelona, ​​Tây Ban Nha) 343,1 triệu Euro

2. Haaland (Man City, Na Uy) 255,1 triệu Euro

3. Mbappe (Real Madrid, Pháp) 201,3 triệu Euro

4. Bellingham (Real Madrid, Anh) 153,1 triệu Euro

5. Olise (Bayern Munich, Pháp) 136,9 triệu Euro

6. Wirtz (Liverpool, Đức) 135,8 triệu Euro

7. Doue (PSG, Pháp): 134,6 triệu Euro

8. Joao Neves (PSG, Bồ Đào Nha) 130,6 triệu Euro

9. Guler (Real Madrid, Thổ Nhĩ Kỳ) 130,3 triệu Euro

10. Pedri (Barcelona, ​​Tây Ban Nha) 130 triệu Euro

HOÀNG HÀ