Yamal khiến Barcelona lo lắng khi vắng buổi tập đầu năm

Đội đầu bảng La Liga, Barcelona đang tăng cường công tác chuẩn bị cho thử thách lớn đầu tiên của năm mới, với tất cả sự chú ý đổ dồn vào trận derby Catalan máu lửa gặp Espanyol vào thứ Bảy. Nhưng ngày tập luyện đầu năm mới chuẩn bị cho trận derby lại thiếu vắng ngôi sao tấn công Lamine Yamal

HLV Hansi Flick được biết không quá lo lắng về nguy cơ vắng mặt của Lamine Yamal.

Đội bóng của HLV Hansi Flick đã trở lại trung tâm huấn luyện Ciutat Esportiva Joan Gamper trong tuần này, sử dụng những buổi tập cuối cùng để mài giũa các chi tiết và tinh chỉnh lối chơi trước trận derby. Với việc đội cần nhanh chóng lấy lại thể lực sau kỳ nghỉ ngắn cuối năm, sự chú ý xung quanh CLB đã tập trung hoàn toàn vào sân tập. Theo Mundo Deportivo, buổi tập đầu tiên của năm đã có một điểm đáng chú ý liên quan đến một trong những tiền đạo quan trọng nhất của Barcelona. Lamine Yamal là người vắng mặt đáng chú ý nhất trong buổi tập nhóm hôm thứ Năm, mặc dù ban đầu anh đã có mặt tại Ciutat Esportiva cùng với các đồng đội khác vào ngày 1-1.

Buổi tập được lên lịch bắt đầu lúc 6 giờ chiều, nhưng ngay sau khi đến, tiền đạo trẻ này đã rời khỏi cơ sở và không tham gia tập luyện cùng nhóm. Báo cáo giải thích rằng Yamal cảm thấy không khỏe và, để đề phòng, anh trở về nhà thay vì tập luyện cùng đội. Mặc dù việc ngôi sao 18 tuổi rời đi sớm có thể gây lo ngại, nhưng không có sự báo động nào trong CLB. Sự có mặt của Yamal trong trận derby với Espanyol không được coi là gặp nguy hiểm, và anh dự kiến ​​sẽ tập luyện bình thường vào thứ Sáu trong buổi tập cuối cùng trước trận đấu, khi Flick đang hoàn thiện kế hoạch cho cuối tuần.

Ngoài sự vắng mặt của Yamal, HLV Flick vẫn có thể tin tưởng vào những cầu thủ còn lại. Pedri tiếp tục tập luyện ở cường độ cao và đang nỗ lực để trở lại thi đấu chính thức trong trận gặp Espanyol. Dani Olmo cũng đang tiến triển ổn định, dần dần tăng khối lượng tập luyện, và dự kiến ​​sẽ có mặt trong trận derby, mặc dù anh khó có thể đá chính. Cũng có tin tốt ở hàng phòng ngự, khi Ronald Araujo tiếp tục tập luyện bình thường cùng toàn đội sau khi trở lại đội hình vào đầu tuần này. Việc Araujo có được góp mặt trong đội hình thi đấu hay không vẫn chưa được quyết định, nhưng sự hiện diện của anh trên sân tập là một tín hiệu đáng mừng khác cho Barcelona.

THANH TUẤN