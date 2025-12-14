Pedri phá kỷ lục của Messi trong trận thắng Osasuna

Tiền vệ Pedri của Barcelona đã lập kỷ lục mới vào thứ Bảy sau khi anh được điền tên vào đội hình xuất phát gặp Osasuna, với tư cách cầu thủ trẻ nhất đạt 150 lần ra sân cho CLB xứ Catalan tại La Liga.

Ngôi sao người Tây Ban Nha trở thành cầu thủ trẻ nhất đạt 150 lần ra sân cho Barcelona tại La Liga, khi 23 tuổi và 18 ngày. Pedri phá kỷ lục trước đó do chính Lionel Messi nắm giữ, người đã đạt cột mốc này khi 23 tuổi và 121 ngày trong trận đấu với Real Zaragoza vào tháng 10-2010. Cột mốc này là sự thừa nhận đối với Pedri, người ra mắt Barcelona vào ngày 27-9-2020, với tư cách một biểu tượng của thế hệ mới tại sân Camp Nou.

Hôm thứ Bảy, Pedri một lần nữa là sự lựa chọn số 1 của HLV Hansi Flick ở trung tâm hàng tiền vệ, và anh đã đánh dấu cột mốc quan trọng của sự nghiệp bằng màn trình diễn ấn tượng khác. Pedri là người dẫn đầu một pha phản công trước khi chuyền bóng cho Raphinha - người ghi cú đúp trong chiến thắng 2-0 trước Osasuna - ghi bàn khai thông thế bế tắc ở phút 70. Anh cũng có cơ hội ghi bàn thắng thứ 23 tại La Liga, tiếc rằng cú sút sau đó lại đi chệch khung thành.

Barcelona đã nới rộng khoảng cách lên 7 điểm trên ngôi đầu so với Real Madrid, đội sẽ thi đấu với Alaves vào Chủ nhật. Raphinha đã chứng tỏ mình là ngôi sao của trận đấu, tuy nhiên, theo nhiều người, Pedri mới là cầu thủ nổi bật nhất tại sân Camp Nou. Từ vị trí tiền vệ trung tâm, cầu thủ 23 tuổi này đã điều khiển trận đấu một cách xuất sắc, kết hợp giữa kỹ thuật, sự điềm tĩnh, khả năng chạm bóng, rê bóng, chuyền bóng... Điều đó được thấy rõ qua những lời khen ngợi mà HLV Hansi Flick đã dành cho cầu thủ này: “Pedri là một cầu thủ tuyệt vời, đẳng cấp hàng đầu. Tôi có thể nói gì hơn về cậu ấy? Cậu ấy thực sự là một cầu thủ xuất sắc!”.

Trong khi Eric Garcia, người đá cặp với Pedri vào thứ Bảy, cũng nêu bật vai trò của đồng đội trẻ tài năng: “Chúng tôi biết đó sẽ là một trận đấu rất căng thẳng. Chúng tôi thiếu nhịp điệu trong những đường chuyền. Cuối cùng, khi đối đầu với những đội bóng này, nếu bạn không chuyền bóng nhanh, sẽ rất khó khăn… Khi mọi thứ trở nên phức tạp, hãy chuyền bóng cho Pedri và cậu ấy sẽ giải quyết mọi vấn đề”.

Pedri kiến ​​tạo bàn thắng trong cả 3 trận đấu gần nhất tại La Liga, nâng tổng số pha kiến ​​tạo của anh lên 5 trong mùa giải này.

