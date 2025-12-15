Mbappe ghi bàn giúp Real Madrid nhọc nhằn đánh bại Alaves

Kylian Mbappe đã ghi bàn trong trận trở lại sau chấn thương, giúp Real Madrid giành chiến thắng 2-1 trên sân Alaves hôm Chủ nhật tại La Lia, qua đó cũng làm giảm bớt áp lực cho HLV Xabi Alonso.

Mbappe, người đã vắng mặt trong trận đấu của Real Madrid với Man.City hôm thứ Tư vì chấn thương nhẹ, đã ghi bàn thắng thứ 26 của anh trong mùa giải cho Real Madrid trên mọi đấu trường, sau một pha đi bóng tốt bên cánh trái, vượt qua một hậu vệ trước khi dứt điểm vào góc cao khung thành từ ngay trong vòng cấm ở phút 24. Nhưng Alaves gỡ hòa nhờ bàn thắng của Carlos Vicente ở phút 68 trong một pha phản công.

Rodrygo đã đưa đội khách vượt lên dẫn trước một lần nữa từ cự ly gần sau pha đi bóng và đường kiến ​​tạo của Vinícius Junior. Đó là bàn thắng thứ 2 của Rodrygo trong mùa giải - anh đã ghi bàn cho Real Madrid trong trận thua Man.City để chấm dứt cơn khát bàn thắng kéo dài 9 tháng với CLB. Vinicius đã ôm Alonso sau bàn thắng trong một hành động hiếm hoi thể hiện sự ủng hộ công khai của cầu thủ người Brazil dành cho HLV của mình. Hành động này diễn ra sau khi các báo cáo truyền thông cho rằng nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã mất đi sự ủng hộ của các cầu thủ trong phòng thay đồ.

Mối quan hệ giữa Alonso và Vinicius đã bị soi xét kể từ phản ứng giận dữ của tiền đạo ngôi sao này khi bị thay ra trong trận El Clesico hồi tháng 10, nhưng cả 2 một lần nữa ôm nhau sau khi ngôi sao người Brazil bị thay ra ở những phút cuối trận đấu với Alaves. “Chúng tôi luôn sát cánh bên nhau, cùng nhau chiến đấu trong những lúc thuận lợi cũng như những lúc không thuận lợi”, Alonso phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu. “Toàn đội đã chiến đấu tốt. Khởi đầu rất tốt, và chúng tôi đã có thể vượt lên dẫn trước ở cuối trận. Sự đoàn kết là điều cốt yếu”.

Chiến thắng này giúp Real Madrid thu hẹp khoảng cách với đối thủ Barcelona xuống còn 4 điểm trên bảng xếp hạng, sau chuỗi kết quả đáng thất vọng bao gồm 3 trận hòa và 1 trận thua trước Celta Vigo, dẫn đến việc ban lãnh đạo CLB bàn luận về tương lai của Alonso. Real Madrid hiện còn 2 trận đấu nữa trước kỳ nghỉ Giáng sinh, làm khách trên sân của Talavera de la Reina tại Copa del Rey vào thứ Tư, trước khi tiếp đón Sevilla tại La Liga vào cuối tuần tới.

“Chúng tôi rất tập trung vào việc của mình”, Alonso nói. “Chúng tôi luôn bên nhau, chuẩn bị cho một trận đấu cứ sau 3 ngày. Các cầu thủ xứng đáng nhận được nhiều lời khen ngợi cho chiến thắng này. Chúng tôi có nhiều cầu thủ vắng mặt, Victor Valdepenas đã có trận ra mắt. Chúng tôi luôn đoàn kết trong chuyện này. Chúng tôi có trận Copa vào thứ Tư và sau đó là trận gặp Sevilla. Còn một chặng đường dài phía trước, nhưng chúng ta phải duy trì sự ổn định trong những điều tốt đẹp đã làm được hôm nay”.

Alonso nói thêm rằng ông tin Real Madrid đáng lẽ phải được hưởng một quả phạt đền trong hiệp 2 sau pha phạm lỗi với Vinicius. “Đối với tôi, đó dường như là một quả phạt đền rõ ràng”, Alonso nói. “Tôi rất ngạc nhiên khi trọng tài không sử dụng VAR”.

THANH TUẤN