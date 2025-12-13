Rashford có “tâm lý đúng đắn” để thành công tại Barcelona

HLV Hansi Flick tin rằng, những phản ứng của Marcus Rashford khi mất vị trí trong đội hình Barcelona cho thấy anh có tâm lý và thái độ đúng đắn để thành công tại CLB.

Rashford, 28 tuổi, đã trở lại đội hình xuất phát trong trận thắng 5-3 trước Real Betis cuối tuần trước sau 4 trận vắng mặt, nhưng lại tiếp tục ngồi dự bị trong trận thắng 2-1 trước Eintracht Frankfurt tại Champions League giữa tuần. Tuy nhiên, Flick rất ấn tượng với phản ứng của Rashford khi bị xếp vào danh sách dự bị trong trận đấu với Eintracht, tiền đạo người Anh đã tỏa sáng khi vào sân trong hiệp 2, anh kiến ​​tạo bàn thắng gỡ hòa cho Jules Kounde và cũng đã có cơ hội ghi bàn.

“Khi cậu ấy ngồi trên băng ghế dự bị, điều đó cũng cho thấy chúng tôi có một đội hình tốt”, HLV Flick nói trước trận đấu với Osasuna tại La Liga vào thứ Bảy, khi được hỏi về việc phải loại Rashford khỏi đội hình trong những tuần gần đây. “Ở vị trí này, chúng tôi có những cầu thủ xuất sắc. Ban đầu, cậu ấy cần một chút thời gian để thích nghi, nhưng giờ cậu ấy đang ở phong độ tốt nhất. Là người gần gũi nhất với cầu thủ, điều tôi có thể nói là, cậu ấy là một cầu thủ tuyệt đối chuyên nghiệp. Thái độ và tinh thần của cậu ấy rất tuyệt vời, và tôi thực sự hạnh phúc khi cậu ấy ở đây”.

Rashford, người đang thi đấu cho Barca theo dạng cho mượn từ Man.United trong suốt mùa giải, đã ghi được 6 bàn thắng và có 11 pha kiến ​​tạo trong 21 lần ra sân mùa giải này. Trước kỳ nghỉ quốc tế tháng 11, anh đã đá chính 10 trận liên tiếp cho đội đầu bảng La Liga, nhưng thời gian thi đấu của anh đã giảm đi kể từ khi ngôi sao chạy cánh số 1 Raphinha đã bình phục chấn thương.

HLV Flick cũng đau đầu trong việc lựa chọn vị trí ‘số 9’ giữa Ferran Torres và Robert Lewandowski.

HLV Flick cũng đau đầu trong việc lựa chọn đội hình ở vị trí tiền đạo, khi Ferran Torres và Robert Lewandowski đều đang cạnh tranh quyết liệt cho vai trò ‘số 9’. Torres đã ghi 13 bàn trong 20 lần ra sân, trong khi cựu binh Lewandowski đã ghi 8 bàn trong 17 trận, và Flick cho rằng sự cạnh tranh giữa 2 người đang thúc đẩy họ cống hiến những màn trình diễn tốt nhất. “Sự cạnh tranh ở vị trí này sẽ nâng cao tiềm năng của mỗi cầu thủ, như trường hợp của Ferran và Lewy”, nhà cầm quân người Đức nói thêm. “Điều đó tốt cho đội bóng, và tốt cho họ khi được thi đấu ở đẳng cấp cao nhất. Những gì tôi thấy trong 5 tuần qua thật tuyệt vời. Lewy, Ferran, thật hoàn hảo! Đối với tôi, điều đó thật hoàn hảo!”.

Một vị trí không có gì phải nghi ngờ là khung thành, bất chấp sự trở lại sau chấn thương của Marc-Andre ter Stegen, khi Flick khẳng định Joan Garcia, bản hợp đồng trị giá 25 triệu EUR từ Espanyol vào mùa hè, vẫn là lựa chọn số một. “Joan là số 1. Không có ý định thay thế Joan. Joan là số 1 và cậu ấy đã làm rất, rất tốt”, Flick khẳng định.

Barca sẽ tiếp đón Osasuna vào thứ Bảy tại sân Camp Nou và nếu có thể giành trận thắng thứ 7 liên tiếp tại La Liga, họ sẽ tạo khoảng cách 7 điểm so với Real Madrid - đội sẽ thi đấu với Alaves vào Chủ nhật.

THANH TUẤN