Mbappe bùng nổ khi Real Madrid thắng 3-0 tại Bilbao

Tiền đạo Kylian Mbappe lập cú đúp và có một pha kiến ​​tạo để giúp Real Madrid đánh bại chủ nhà Athletic Bilbao 3-0, qua đó chấm dứt chuỗi 3 trận không thắng tại La Liga và duy trì cách biệt 1 điểm kém hơn ngôi đầu của Barcelona.

Mbappe đưa Real Madrid vươn lên dẫn trước ở phút thứ 7 tại San Mames, sau đó kiến ​​tạo cho Eduardo Camavinga, và tự mình ghi thêm bàn ấn định chiến thắng sau một giờ thi đấu. Cú đúp của Mbappe đã nâng tổng số bàn thắng của tiền đạo này trong năm 2025 lên con số 55, tiệm cận kỷ lục 59 bàn thắng trong một năm dương lịch của Cristiano Ronaldo. “Đây là Madrid của tôi”, ngôi sao người Pháp đăng trên mạng xã hội sau trận đấu.

HLV Xabi Alonso cũng đã giành nhiều lời khen cho Mbappe, cầu thủ luôn tỏa sáng trong những khoảnh khắc khó khăn để đưa ông và đội bóng thoát ra khỏi áp lực. Mbappe đã ghi 7 bàn trong 3 trận gần nhất trên mọi đấu trường - bao gồm một bàn vào lưới Girona, 4 bàn vào lưới Olympiakos trong chiến thắng 4-3 tại Champions League. Ngôi sao người Pháp đã có 30 bàn thắng sau 24 lần ra sân cho cả CLB và đội tuyển quốc gia mùa giải này, và là cầu thủ ghi bàn hàng đầu ở cả La Liga (16 bàn) và Champions League (9 bàn).

“Kylian đang trải qua một khoảnh khắc tuyệt vời”, Alonso nói. “Cậu ấy đã ghi 2 bàn thắng tuyệt vời và di chuyển rất tốt. Sự kết nối của cậu ấy với Vinicius Junior rất tốt. Toàn đội đã nhập cuộc ngay từ phút đầu tiên, giành chiến thắng với sự tập trung cao độ, cường độ cao và nhịp độ rất tốt. Chúng tôi đã chiếm ưu thế trong hiệp một. Sang hiệp 2, chúng tôi không còn kiểm soát bóng nhiều như trước, nhưng vẫn giữ được quyền kiểm soát. Và đó là một khoảnh khắc quan trọng sau 3 trận hòa trên sân khách”.

Real Madrid đã giành chiến thắng đầu tiên tại La Liga kể từ ngày 1-11, giúp họ có 36 điểm sau 15 trận, chỉ kém 1 điểm so với đội đầu bảng Barcelona - đội đã thắng Atletico Madrid 3-1 vào thứ Ba. “Đây là một trận đấu quan trọng”, Alonso nói. “Rõ ràng, chúng tôi muốn phá vỡ xu hướng chung một chút, nhưng chúng tôi đã bước vào trận đấu với sự bình tĩnh và chuẩn bị cần thiết, và tôi nghĩ toàn đội đã chơi một trận đấu rất toàn diện. Chúng tôi đã rất tập trung trong suốt 90 phút, gần như không để cho đối thủ có cơ hội nào... Có lẽ đây là màn trình diễn trọn vẹn nhất mà chúng tôi từng có, trên một sân vận động đầy thử thách, vào một thời điểm quan trọng”.

Alonso từ chối trả lời câu hỏi tại sao đội lại có thể thi đấu tốt trước Athletic, khi họ đã không làm được điều đó trong những tuần trước. “Hôm nay là hôm nay, và đó là điều quan trọng nhất”, ông nói. “Màn trình diễn của toàn đội, chất lượng tập thể mà đội bóng đã thể hiện, và sau đó là cách chúng tôi kiểm soát trận đấu... Mọi thứ rất ổn định, và đó là những gì tôi rút ra được từ trận đấu này. Chúng tôi đang tập trung vào từng trận đấu một. Lịch thi đấu rất khắc nghiệt và không cho phép bạn quá tập trung vào mọi thứ, cả trong những thời điểm thuận lợi lẫn những lúc không thuận lợi”.

Cả 2 trận đấu La Liga giữa tuần này đều nằm ở vòng 19, nhưng được chuyển lên trước vì Real Madrid, Barcelona, ​​Athletic Bilbao và Atletico Madrid sẽ tranh Siêu cúp Tây Ban Nha vào tháng 1-2026 tại Saudi Arabia. Tiếp theo, Real Madrid sẽ tiếp đón Celta Vigo vào Chủ nhật trong trận trở lại sân vận động Santiago Bernabeu sau hơn 1 tháng phải thi đấu xa nhà trên mọi mặt trận. Tuy nhiên, Alonso có thể mất 2 trụ cột vì chấn thương ở trận thắng mới nhất, khi Camavinga đã phải rời sân ở phút 69 vì chấn thương còn Trent Alexander-Arnold rời sân ở phút 55.

Trong khi Athletic, hiện tụt xuống vị trí thứ 8 khi chỉ có 2 chiến thắng trong 8 trận gần nhất, sẽ tiếp đón đội đang xếp thứ 4 là Atletico vào thứ Bảy.

THANH TUẤN