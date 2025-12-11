Real Madrid đã đưa ra quyết định về tương lai Xabi Alonso

Sau chuỗi phong độ tệ hại làm dấy lên những lo ngại đáng kể về chiến thuật và khả năng quản lý con người của HLV Xabi Alonso, nhiều nguồn tin cho rằng ông có khả năng bị sa thải nếu Real Madrid thua trên sân nhà trước Man.City tại Champions League.

HLV Xabi Alonso được trao cơ hội thêm ít nhất hết tuần này để giữ ghế tại Real Madrid.

Mặc dù dẫn trước nhờ bàn thắng của Rodrygo vào thứ Tư, nhưng cuối cùng Real Madrid vẫn phải nhận thất bại, khi để thủng lưới 2 bàn ngay trong hiệp một do Nico O’Reilly và Erling Haaland ghi, qua đó nhận thất bại thứ 2 liên tiếp trên sân nhà - sau thất bại 0-2 trước Celta Vigo cuối tuần trước ở La Liga. Real Madrid hiện chỉ thắng 2 trong 8 trận gần nhất trên mọi đấu trường, trong đó tụt lại 4 điểm phía sau ngôi đầu La Liga của Barcelona và hiện đối mặt nguy cơ phải chơi ở vòng play-off Champions League - đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng, và chỉ có 8 đội đứng đầu mới tự động tiến thẳng vào vòng 16 đội.

Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin - bao gồm cả BBC Sport và Sky Sport Đức - Real Madrid dự kiến ​​sẽ không chia tay với HLV Alonso. Mặc dù thất bại trước Man.City là một cú sốc rõ ràng, nhưng đa số ý kiến ​​cho rằng màn trình diễn của Real Madrid đủ ấn tượng để cho thấy có thể có ánh sáng cuối đường hầm. Đội bóng của Alonso kiểm soát bóng tới 52% và tung ra nhiều cú sút về phía khung thành hơn đối thủ, nhưng lại phải chịu thua vì sai lầm của thủ môn và một quả phạt đền. Trong khi Guillermo Rai của tờ The Athletic nhận định rằng, không ai ở ban lãnh đạo Santiago Bernabeu “quá lo lắng” về kết quả một trận đấu mà Real Madrid thiếu vắng hàng loạt cầu thủ chủ chốt do chấn thương, bao gồm cả tiền đạo ngôi sao Kylian Mbappe.

Do đó, Alonso sẽ được trao thêm cơ hội chấm dứt chuỗi trận thua của đội. Tuy nhiên, Real Madrid cũng chỉ trì hoãn quyết định cuối cùng về tương lai của Alonso cho đến sau chuyến làm khách đến Alaves vào Chủ nhật. Alaves hiện đang đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng La Liga, và rõ ràng Real Madrid được đánh giá có thể trở lại mạch thắng, ngay cả khi họ đang đối mặt với khủng hoảng án treo giò.

THANH TUẤN