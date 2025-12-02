Trung vệ chủ chốt của Barcelona cần điều trị tâm lý

Nguồn tin xác nhận với ESPN, Barcelona đã cho phép trung vệ Ronald Araujo được nghỉ ngơi để giải quyết các vấn đề tâm lý đã cản trở phong độ của anh trong mùa giải này.

Ronald Araujo nhận thẻ đỏ khiến Barcelona thua 0-3 trên sân Chelsea tại Champions League.

Araujo đã có 15 lần ra sân cho Barca trên mọi đấu trường mùa này, nhưng bất ngờ bỏ lỡ trận đấu gần nhất là chiến thắng 3-1 trước Alaves vào cuối tuần vừa qua. Barca giải thích rằng ngôi sao 26 tuổi người Uruguay bị đau dạ dày, nhưng nguồn tin tiết lộ, thể chất của anh vẫn ổn, chỉ là tinh thần thì chưa đạt 100%. Tình hình đã trở nên trầm trọng khi Araujo nhận thẻ đỏ trong hiệp 1 khiến Barca thua 0-3 trên sân Chelsea tại Champions League vào giữa tuần trước. Truyền thông Tây Ban Nha cũng đưa tin, người đại diện của Araujo đã gặp các quan chức CLB vào thứ Hai, và được cho là đã thông báo rằng Araujo cần thời gian để chăm sóc sức khỏe tinh thần.

Phát biểu trước trận đấu La Liga với Atletico Madrid vào thứ Ba, HLV Hansi Flick của Barca chỉ cho biết tuyển thủ Uruguay đang phải giải quyết một số vấn đề riêng tư: “Ronald hiện chưa sẵn sàng. Đây là vấn đề riêng tư. Tôi không muốn nói thêm gì nữa. Xin hãy tôn trọng điều đó. Đây là những gì tôi có thể nói và muốn nói”.

Araujo đã gắn bó với Barca từ năm 2018, ban đầu gia nhập đội B trước khi được đôn lên đội một. Sau đó, anh đã có 190 lần ra sân cho Barca trên mọi đấu trường, ghi được 12 bàn thắng, và hiện là một phần trong nhóm thủ lĩnh cùng với Marc-Andre ter Stegen, Frenkie de Jong, Raphinha và Pedri

Vấn đề của Araujo chỉ là tình huống khó khăn mới nhất của Barca trong một mùa giải mà nhà đương kim vô địch La Liga chưa bao giờ có được sự ổn định về nhân sự. Bất chấp điều đó, Barca vẫn đang dẫn đầu La Liga, hơn 1 điểm so với đội xếp ngay sau là Real Madrid một điểm sau 14 vòng đấu. Vào thứ Ba, thách thức lớn khác là màn tiếp đón Atletico, đội đang đứng thứ 4 và kém 3 điểm so với đội bóng xứ Catalan. “Chúng tôi biết mình đang phải đối đầu với một đội bóng tuyệt vời với rất nhiều cầu thủ chất lượng”, Flick nói. “Đây sẽ là một trận đấu khó khăn!”.

THANH TUẤN