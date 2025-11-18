Mbappe và PSG: Cuộc chiến 800 triệu USD về tiền lương chưa trả và quấy rối tinh thần

Tranh chấp pháp lý giữa Paris Saint-Germain và cựu tiền đạo của họ Kylian Mbappe đã leo thang vào thứ Hai, khi cả 2 bên đưa ra những yêu cầu bồi thường tài chính khổng lồ.

Tranh chấp pháp lý giữa Paris Saint-Germain và Kylian Mbappe đã leo thang vào thứ Hai. Ảnh: ESPN

Ngôi sao người Pháp và CLB cũ của anh đang bất đồng về cáo buộc tiền lương chưa được trả, và tranh chấp tài chính đã được một Tòa án lao động xem xét. Mbappe, người không tham dự phiên điều trần, trước đó đã tuyên bố nhà đương kim vô địch châu Âu nợ anh 55 triệu EUR (63 triệu USD). Nhưng hiện tại, anh yêu cầu được trả hơn 260 triệu EUR (301 triệu USD), với lý do PSG nợ anh số tiền đó vì hợp đồng có thời hạn của anh nên được phân loại lại thành hợp đồng dài hạn. Việc phân loại lại như vậy sẽ dẫn đến việc bồi thường cho việc sa thải bất công, tiền lương chưa được trả, tiền thưởng và trợ cấp thôi việc.

Ngôi sao của Real Madrid cũng yêu cầu bồi thường thiệt hại do quấy rối tinh thần, vi phạm nghĩa vụ thiện chí và an toàn của PSG đối với anh. “Kylian Mbappe không yêu cầu bất cứ điều gì ngoài những gì luật pháp quy định; anh ấy chỉ đơn giản là muốn các quyền lợi hợp pháp của mình được thực thi, như bất kỳ nhân viên nào khác”, các cố vấn của cầu thủ này cho biết trong một tuyên bố.

Trong khi đó, PSG đang yêu cầu tổng cộng 440 triệu EUR (510 triệu USD) từ tiền đạo này, bao gồm 180 triệu EUR (208 triệu USD) cho “việc mất cơ hội” hoàn tất vụ chuyển nhượng lớn trước khi anh rời đi theo dạng cầu thủ tự do đến Real Madrid, sau khi Mbappe từ chối lời đề nghị trị giá 348 triệu USD từ CLB Al Hilal của Saudi Arabia vào tháng 7-2023. PSG cho biết trong một tuyên bố rằng họ cũng muốn được bồi thường cho những vi phạm thiện chí trong cả đàm phán và thực hiện hợp đồng, cũng như thiệt hại về danh tiếng và hình ảnh của CLB.

Tòa án dự kiến ​​sẽ đưa ra phán quyết vào tháng tới.

Mbappe gia nhập Real Madrid vào mùa hè năm 2024 theo dạng chuyển nhượng tự do, sau khi ghi được 256 bàn thắng - kỷ lục của CLB trong 7 năm tại PSG. Dù mất Mbappe, PSG lần đầu tiên trong lịch sử vô địch Champions League ở mùa giải vừa qua.

THANH TUẤN