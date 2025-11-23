Barcelona mừng ngày trở về Camp Nou bằng chiến thắng 4-0 trước Athletic Bilbao

Barcelona đã trở lại sân Camp Nou thân yêu và giành chiến thắng áp đảo 4-0 trước Athletic Bilbao, đội chỉ chơi với 10 người trong hầu hết hiệp 2, qua đó góp phần làm nên lễ hội chào đón đội bóng vào thứ Bảy.

Camp Nou đã bị đóng cửa hơn 2 năm để đại tu, một nỗ lực mà một Barcelona đang nợ nần hy vọng sẽ giúp tăng doanh thu. Khoảng 45.000 người hâm mộ đã có mặt tại sân vận động sẽ có sức chứa lớn nhất châu Âu khi nó hoàn thành vào năm 2027. Robert Lewandowski đã mở màn bằng bàn thắng chỉ 4 phút sau khi trận đấu bắt đầu. Ferran Torres ghi thêm 2 bàn từ 2 đường chuyền tuyệt vời của Lamine Yamal, và Fermin Lopez đã ghi bàn trong trận đấu đầu tiên của anh tại Camp Nou.

Athletic mất Oihan Sancet vì thẻ đỏ sau pha phạm lỗi nguy hiểm của Lopez ở phút 53, khi đội chủ nhà đang dẫn trước 3-0. “Chúng tôi đã chơi tốt ngay từ đầu và giành thêm 3 điểm, nhưng điều quan trọng hôm nay là được trở lại Camp Nou”, Lewandowski nói. “Được chơi ở đây là một điều gì đó khác biệt. Tôi nghĩ khi được chơi ở Camp Nou, chúng tôi mạnh mẽ hơn một chút”.

Người hâm mộ Barcelona đã hát vang bài hát của CLB trước khi trận đấu bắt đầu trong không khí ăn mừng bất chấp thời tiết giá lạnh. Họ có lý do để vô cùng hạnh phúc. Lần gần nhất họ được đến xem một trận đấu tại Camp Nou là vào tháng 5-2023. Trong hơn 900 ngày tiếp theo, Barca đã chơi các trận đấu trên sân nhà tại sân vận động Olympic với 55.000 chỗ ngồi do thành phố sở hữu. “Đã 2 năm và mọi thứ không hề dễ dàng, bầu không khí cũng không còn như trước, bạn có thể thấy đó không phải là Camp Nou”, người hâm mộ 36 tuổi, Carlos Narvaez chia sẻ. “Cảm giác như được trở về nhà vậy. Tôi chắc chắn các cầu thủ cũng sẽ cảm thấy như vậy, giống như người hâm mộ chúng tôi vậy. Bạn có thể thấy mọi người phấn khích như thế nào”.

Ferran Torres ghi 2 bàn từ 2 đường chuyền tuyệt vời của Lamine Yamal.

CLB đã đốt khói xanh và đỏ tía chỉ vài phút trước trận đấu, và bắn pháo hoa sau đó để tạo nên sự khác biệt so với một trận đấu sân nhà thông thường. Một số người hâm mộ cũng hô vang “Messi! Messi!” vào một thời điểm nào đó trong trận đấu, gợi nhớ lại những ngày tháng huy hoàng của cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử CLB tại sân vận động này. Nhưng ngoài việc chào đón trở về, vẫn còn rất nhiều việc phải làm trước khi Camp Nou với diện mạo mới hoàn thành và sẵn sàng đón tiếp 105.000 người hâm mộ. Tầng trên cùng của Camp Nou vẫn chủ yếu là bộ khung bằng dầm và cột bê tông kim loại - những cần cẩu xây dựng khổng lồ hiện ra trên sân vận động và có thể nhìn thấy từ khán đài, và có những khu vực trông giống như một công trường xây dựng.

Chiến thắng này giúp Barca tạm cân bằng điểm số với Real Madrid trên bảng xếp hạng, trước khi đối thủ làm khách tại Elche vào Chủ nhật. Mục tiêu tiếp theo của Barca là chuyến làm khách đến London để gặp Chelsea tại Champions League vào thứ Ba. Nhưng trước đó, thủ thành Joan Garcia đã trở lại bắt chính, và Raphinha vào sân thay người ở những phút cuối - khi cả 2 đều có những phút đầu tiên kể từ khi hồi phục chấn thương chân khiến họ phải ngồi ngoài gần 2 tháng.

Ở các diễn biến khác trong ngày thứ Bảy. Tiền đạo người Canada, Tani Oluwaseyi ghi bàn thắng quyết định ở phút 83 giúp Villarreal đánh bại Mallorca 2-1 và giữ vững vị trí thứ 3, chỉ còn kém 2 điểm so với đội đầu bảng.

Ander Barrenetxea đã ghi một bàn thắng từ vòng tròn giữa sân giúp Real Sociedad lội ngược dòng với 3 bàn thắng trong hiệp 2 để đánh bại Osasuna với tỷ số 3-1. Bàn thắng ở phút 82 này khép lại chiến thắng sân khách đầu tiên của Sociedad trong mùa giải.

Iago Aspas đã thực hiện thành công quả phạt đền ngay đầu hiệp 2, giúp Celta Vigo vượt qua Alaves với tỷ số 1-0 trên sân khách.

THANH TUẤN