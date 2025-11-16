Amorim không muốn đưa Rashford trở lại Man.United

Theo truyền thông Manchester, HLV Ruben Amorim không muốn giữ chân Marcus Rashford ở lại Man.United cho dù tiền đạo này đang cải thiện phong độ khi đã đóng góp vào 15 bàn thắng tại CLB anh được cho mượn Barcelona.

Marcus Rashford đang tận hưởng và muốn ở lại Barcelona sau hợp đồng cho mượn.

Rashford đang thể hiện phong độ xuất sắc tại Barcelona, ​​nơi anh thường xuyên được đá chính. Thực tế, ngôi sao 28 tuổi người Anh và trung vệ Eric Garcia là những cầu thủ duy nhất của Barca góp mặt trong mọi trận đấu cho đến thời điểm này của mùa giải: tất cả 16 trận - 12 trận tại La Liga và 4 trận tại UEFA Champions League. Về mặt đóng góp, Rashford đã ghi được 6 bàn thắng và có 9 pha kiến ​​tạo. Rashford đã tỏa sáng mỗi khi Raphinha hoặc Robert Lewandowski vắng mặt, chứng tỏ mình là một trong những vũ khí tấn công hiệu quả nhất của HLV Hansi Flick.

Ngoài ra, điều nổi bật nhất từ Rashford là làm mới các tình huống cố định của Barca. Những pha kiến ​​tạo của Rashford từ các quả phạt góc thực sự mang tính đột phá. Trước khi anh đến, Barca hiếm khi tỏ ra nguy hiểm trong các tình huống bóng chết. Giờ đây, đội đã ghi được 4 bàn thắng từ các quả phạt góc, với 3 trong số đó đến trực tiếp từ những quả tạt của Rashford. Dù là tạt bóng từ cánh trái hay cánh phải, độ chính xác của Rashford đã giúp anh trở thành chuyên gia mới của đội bóng từ những tình huống cố định. Những cầu thủ như Lewandowski, Ronald Araujo và Jules Kounde đã được hưởng lợi, biến những quả phạt góc thành cơ hội ghi bàn thực sự.

Sau một năm khó khăn, Rashford đã xoay chuyển tình thế để giúp anh giành lại vị trí trong đội hình tuyển Anh dưới thời Thomas Tuchel. Nhà cầm quân người Đức mới đây cũng ấn tượng với phong độ mạnh mẽ của Rashford và quãng thời gian đáng khen ngợi của anh với Barca: “Cậu ấy cần chứng tỏ bản thân ở Barcelona mỗi 3 ngày một lần, điều đó tốt cho chúng tôi. Cậu ấy cũng cần chứng tỏ bản thân trong các buổi tập của chúng tôi, và là điều tốt nhất có thể xảy ra để phát huy hết khả năng của cậu ấy”.

Nhưng theo truyền thông Manchester, HLV Amorim của Man.United không muốn giữ Rashford trong kế hoạch của mình vào mùa giải tới. Thông tin cho biết thêm, mặc dù luôn có một khả năng Amorim sẽ thay đổi ý định, nhưng diễn biến này là một lợi thế cho Barca trong nỗ lực đảm bảo tương lai của Rashford, người được cho có điều khoản mua lại khoảng 30-35 triệu EUR. Thậm chí, đội bóng xứ Catalan còn có khả năng thúc đẩy điều khoản mua lại thấp hơn cho tuyển thủ Anh vào mùa hè tới, trong nhận thức rằng Rashford vẫn là gánh nặng cho Man.United và bản thân cầu thủ lại muốn chơi cho Barca.

THANH TUẤN