Barcelona hy vọng sự trở lại của Camp Nou sẽ thúc đẩy tinh thần

Cuối cùng thì việc sân Camp Nou được mở cửa trở lại là điều đáng ăn mừng cho Barcelona, ​​nhưng HLV Hansi Flick sẽ chỉ vui mừng nếu động thái này giúp khởi động chiến dịch bảo vệ danh hiệu La Liga vào thứ Bảy.

Thầy trò HLV Hansi Flick tận hưởng cảm giác trở lại tập trên mặt cỏ sân Camp Nou. Ảnh: AFP

Gã khổng lồ xứ Catalan sẽ tiếp đón Athletic Bilbao vào thứ Bảy trong khi kém 3 điểm so với ngôi đầu của Real Madrid, ghi nhận sự khởi đầu mùa giải không ổn định và kém xa thành tích đã đạt được khi giành ‘cú ăn ba’ quốc nội mùa giải trước. Với 3 kỳ nghỉ quốc tế làm gián đoạn những tháng đầu năm, giờ đây HLV Flick có cơ hội để tập trung và tìm ra giải pháp cho các vấn đề của Barca - họ đã để thủng lưới 15 bàn, nhiều hơn 9 trong số 10 đội xếp dưới, trong khi hàng công cũng không thể bùng nổ.

Trở lại sân nhà là một trong nhiều lý do khiến Barca tin rằng những tuần tới sẽ rất tích cực. Lần cuối cùng họ thi đấu tại Camp Nou là vào tháng 5-2023, trước khi sân vận động này đã đóng cửa trong 2 năm rưỡi qua. “Được thi đấu ở đó chắc chắn sẽ giúp ích cho chúng tôi, cho tương lai của CLB, điều này rất quan trọng, tôi xin chúc mừng tất cả những người đã làm việc chăm chỉ cho việc này”, Flick nói.

Trong trận đấu gần nhất, Barca đã đánh bại Celta Vigo với tỷ số 4-2 tại Galicia, với hiệp một bùng nổ nhường chỗ cho hiệp 2 kiểm soát hơn nhiều, điều này có thể cho thấy hướng đi mà đội bóng của ông cần phải thực hiện. Flick hy vọng rằng sự tự tin là điều đội bóng cần để có thể triển khai hàng phòng ngự dâng cao một cách hoàn hảo, như họ đã làm trong một thời gian dài ở mùa giải trước. Barca đã không giữ sạch lưới trong cả 9 trận đấu trên mọi đấu trường kể từ khi thủ môn Joan Garcia dính chấn thương. Tuy nhiên, cựu thủ thành Espanyol này sẵn sàng trở lại trong trận đấu với Athletic.

Tiền đạo Robert Lewandowski đã lập hat-trick vào lưới Celta Vigo.

Trong khi, tiền đạo Robert Lewandowski đã lập hat-trick vào lưới Celta, và sau khởi đầu bị ảnh hưởng bởi chấn thương, sự hiện diện của anh là một sự bổ sung đáng kể. Chân sút kỳ cựu người Ba Lan có khả năng ghi bàn mà người thay thế Ferran Torres không thể làm được, đồng thời tạo ra những kết nối tốt cho các cầu thủ chạy cánh của Barca.

Tuy nhien, ngôi sao trẻ Lamine Yamal vẫn đang bị nghi ngờ sau khi anh vắng mặt trong trận vòng loại World Cup 2026 của Tây Ban Nha do chấn thương háng kéo dài, trong khi Raphinha vẫn chưa chắc chắc có thể trở lại ở cánh đối diện. Mặc dù Marcus Rashford đã gây ấn tượng trong thời gian đầu được cho mượn từ Man.United, nhưng cường độ và tần suất làm việc của cầu thủ người Anh này đã giảm sút trong những tuần gần đây.

Một vấn đề đối với Flick trước Athletic là án treo giò của Frenkie de Jong, trong khi Pedri chấn thương, khiến HLV này không có được cặp tiền vệ trung tâm hàng đầu. Dự kiến Marc Casado và Dani Olmo sẽ vào sân để lấp đầy vị trí.

THANH TUẤN