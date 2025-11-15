Mbappe dính chấn thương mắt cá ở đội tuyển Pháp

Kylian Mbappe rời trại huấn luyện của đội tuyển Pháp do bị viêm mắt cá chân phải và sẽ bỏ lỡ trận đấu vòng loại World Cup cuối cùng. Cầu thủ người Pháp sẽ trở lại Real Madrid để bắt đầu quá trình hồi phục.

Kylian Mbappe ăn mừng bàn thắng trước Ukraine

Pháp đã giành vé dự World Cup với chiến thắng 4-0 trước Ukraine ở trận đấu áp chót vòng loại. Kylian Mbappe một lần nữa là nhân tố chủ chốt, ghi hai bàn thắng để đạt cột mốc 400 bàn thắng cho CLB và đội tuyển quốc gia.

Tuy nhiên, một ngày sau trận đấu, Didier Deschamps đã nhận được tin không vui. Theo ông trùm tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, siêu sao người Pháp sẽ buộc phải bỏ lỡ trận vòng loại cuối cùng với Azerbaijan do bị viêm mắt cá chân phải. Vì vậy, cầu thủ số 10 này sẽ rời trại huấn luyện của đội tuyển quốc gia để trở về Real Madrid, nơi anh sẽ bắt đầu quá trình hồi phục tại thủ đô Tây Ban Nha.

Với 13 bàn thắng trong giai đoạn đầu mùa giải, cựu cầu thủ PSG hiện đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới La Liga, hơn 5 bàn so với Lewandowski và Julian Alvarez, hai người đang có 7 bàn. Xabi Alonso hy vọng anh sẽ kịp trở lại trong trận đấu với Elche vào cuối tuần tới, trận đấu mà Los Blancos, chỉ hơn đội nhì bảng Barcelona 3 điểm, phải thắng để giữ vững ngôi đầu.

Camavinga cũng rời trại huấn luyện của Pháp vì bị mỏi cơ

Không chỉ mình Kylian Mbappe, Eduardo Camavinga cũng rời trại huấn luyện của Pháp và trở lại Madrid sau khi gặp vấn đề về gân kheo. Loạt trận quốc tế tháng 11 của Camavinga đã kết thúc. Sau khi gạt Camavinga khỏi đội hình trận thắng Ukraine, HLV Didier Deschamps đã quyết định cho tiền vệ này nghỉ thi đấu do đang bị chấn thương gân kheo.

"Camavinga trở lại Madrid vào ngày thứ Sáu. Cậu ấy đã trải qua các bài kiểm tra và cảm thấy khó chịu ở đùi, mặc dù không có chấn thương nào", HLV trưởng đội tuyển Pháp cho biết trong buổi họp báo sau trận thắng Ukraine.

Mặc dù đã cùng các đồng đội khác tham gia nghĩa vụ quốc tế, nhưng cầu thủ của Real Madrid vẫn tập luyện một mình trong những ngày gần đây để phòng ngừa. Với sự tình trạng gân kheo của anh và việc Pháp đã giành vé World Cup, ban huấn luyện đã quyết định để anh ấy trở lại CLB để hoàn tất quá trình hồi phục. Theo đó, Camavinga sẽ phải làm việc chặt chẽ với Xabi Alonso và đội ngũ y tế của Real Madrid trong vài ngày tới để sẵn sàng cho trận đấu với Elche.

HOÀNG HÀ