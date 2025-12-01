HLV Simeone ca ngợi Raphinha trước màn đại chiến Barcelona

HLV của Atletico Madrid, Diego Simeone bất ngờ bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình dành cho ngôi sao tấn công Raphinha trước chuyến làm khách đến sân Barcelona tại La Liga vào thứ Ba này.

HLV Diego Simeone và Atletico Madrid rất chật vật khi ngăn cản Raphinha.

Vào thứ Bảy vừa qua, Raphinha cho người hâm mộ Barcelona thấy điều họ đã bỏ lỡ kể từ tháng 9, khi anh có màn trình diễn tuyệt vời trong chiến thắng 3-1 trước Alaves. Ngôi sao người Brazil đã có 2 pha kiến ​​tạo giúp Barcelona trở lại ngôi đầu bảng. Tuy nhiên, không chỉ những ai liên quan đến đội bóng xứ Catalan yêu mến Raphinha, HLV Simeone của Atletico cũng rất ấn tượng với cầu thủ này.

“Tôi thích lối chơi của họ, tôi yêu Raphinha, cách di chuyển, những pha chạy chỗ và tinh thần đồng đội của cậu ấy. Pedri đã chơi rất tốt, và việc vắng mặt những cầu thủ này hồi đầu mùa giải đã gây áp lực lên đội bóng, mặc dù họ sở hữu những cầu thủ xuất sắc khác. Nhưng Raphinha và Pedri là những người thay đổi cục diện trận đấu, và những người thay đổi cục diện trận đấu sẽ tạo nên sự khác biệt”, Simeone nói với các phóng viên.

Atletico vừa đánh bại Real Oviedo 2-0, họ bước vào trận đấu giữa tuần với chuỗi 6 trận thắng liên tiếp tại La Liga, mạnh mẽ trở lại với cuộc đua vô địch - chỉ kém 3 điểm so với ngôi đầu của Barcelona. Nhưng Simeone không hề bị cuốn theo phong độ của đội bóng: “Tôi không bận tâm đến những tình huống này. Bóng đá luôn là hiện tại, trận đấu tiếp theo, khoảnh khắc bạn đối mặt với bất kỳ ai… Vấn đề là trách nhiệm phải làm tốt. Chúng tôi cần cải thiện, duy trì sự ổn định, đó là điều khó khăn nhất trong giải đấu này”.

Simeone nói thêm. “Đội đang thi đấu tốt: đội bóng chơi tấn công, mạnh mẽ, tìm kiếm bàn thắng... Đó là con đường phía trước. Tôi không nghĩ nhiều như bạn. Chúng tôi đã thắng một trận đấu mà chúng tôi phải thắng, và giờ đây là một trận đấu rất khó khăn, trước một đối thủ mà chúng tôi rất hiểu rõ và có tiềm năng to lớn, đặc biệt là với sự trở lại của Pedri và Raphinha. Chúng tôi biết sẽ phải đối mặt với một đối thủ rất mạnh”.

Giữa tuần này cũng có một màn đại chiến khác tác động đến cuộc đua danh hiệu. Real Madrid sau khi hòa 1-1 tại Girona vào Chủ nhật và chính thức mất ngôi đầu vào tay Barcelona, hiện kém hơn 1 điểm, sẽ phải làm khách trên sân Ath.Bilbao vào thứ Tư.

THANH TUẤN