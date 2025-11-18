Barcelona sẽ trở lại sân Camp Nou vào cuối tuần này

Barcelona sẽ có màn trở lại được mong đợi từ lâu tại sân Spotify Camp Nou đang cải tạo vào cuối tuần này, sau khi La Liga xác nhận trận đấu với Athletic Bilbao vào thứ Bảy sẽ được tổ chức trong sức chứa tối đa được cho phép là 45.401 người.

Barcelona chào đón gần 23.000 người hâm mộ tham dự một buổi tập mở tại Camp Nou vào đầu tháng 11. Ảnh: ESPN

Công việc cải tạo sân vận động vẫn đang tiếp tục, nhưng Barca đã nhận được giấy phép từ Hội đồng địa phương vào thứ Hai, cho phép họ tổ chức các trận đấu với sức chứa tối đa là 45.401 người. Camp Nou đã đóng cửa để tân trang từ năm 2023 - trong thời gian đó, Barca đã chơi các trận đấu trên sân nhà tại sân vận động Olympic của thành phố. Ban đầu, kế hoạch là đội bóng sẽ trở lại thi đấu tại sân Spotify Camp Nou vào cuối năm 2024. Tuy nhiên, sau một loạt các hạn định bị bỏ lỡ.

Barca lần đầu tiên nhận được giấy phép mở cửa trở lại sân vận động vào tháng 10, nhưng giới hạn sức chứa được đặt ra vào thời điểm đó là 25.991 chỗ, con số mà CLB cảm thấy không đủ cao để đáp ứng về mặt tài chính. Sau đó, họ đã tổ chức một sự kiện thử nghiệm tại Camp Nou vào đầu tháng 11, với gần 23.000 người hâm mộ tham dự một buổi tập mở mà Chủ tịch Joan Laporta đánh giá là thành công. Barca đã nộp hồ sơ xin giấy phép mở rộng sức chứa vào tuần trước, và cuối cùng đã nhận được tin vui vào thứ Hai.

Nhà vô địch Tây Ban Nha, đội đang kém 3 điểm so với ngôi đầu bảng La Liga của Real Madrid, cuối cùng đã được phép tổ chức các trận đấu trước một lượng khán giả đáng kể tại sân vận động mang tính biểu tượng của họ một lần nữa. Chuyến làm khách của Athletic vào thứ Bảy đánh dấu sự khởi đầu cho một giai đoạn bận rộn của CLB xứ Catalan, với chuyến làm khách đến Chelsea tại Champions League, sau đó là 2 trận La Liga liên tiếp tại Camp Nou gặp Alaves và Atletico Madrid.

Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu trận đấu Champions League với Frankfurt vào ngày 9-12 sẽ diễn ra tại Camp Nou hay sân vận động Olympic. Quy định của UEFA hơi khác so với La Liga về việc thay đổi sân vận động giữa mùa giải, nhưng Laporta bày tỏ sự tin tưởng rằng điều đó là khả thi, cho biết đã có kế hoạch đáp ứng tất cả các yêu cầu của cơ quan quản lý bóng đá châu Âu, bao gồm cả khu vực có mái che cho khu vực dành cho Ban Giám đốc. Hiện tại, sân vận động đã hoàn thành 2 tầng dưới cùng, nhưng tầng thứ 3 vẫn đang được thi công và mái che vẫn cần được bổ sung.

Công trình này dự kiến ​​sẽ hoàn thành toàn bộ vào năm 2027, khi đó sức chứa sẽ tăng lên 105.000 chỗ ngồi.

THANH TUẤN