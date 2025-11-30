Raphinha đánh dấu sự trở lại bằng 2 kiến tạo, Barcelona ngược dòng thắng Alaves

Dani Olmo lập cú đúp giúp Barcelona lội ngược dòng giành chiến thắng 3-1 trước Alaves.

Barcelona đang tìm cách vực dậy sau thất bại 0-3 đáng thất vọng trước Chelsea tại Champions League hồi giữa tuần, và mọi thứ có nguy cơ trở nên tồi tệ hơn khi Alaves bất ngờ vươn lên dẫn trước ngay phút đầu tiên nhờ công của Pablo Ibanez. Tuy nhiên, Barcelona đã đáp trả chỉ sau đó 7 phút, khi Raphinha thực hiện một quả tạt tuyệt vời và Lamine Yamal đã có mặt để dứt điểm tung nóc lưới.

Tuy nhiên, Alaves đã có cơ hội vươn lên dẫn trước một lần nữa, nhưng Jonny Otto đã bị thủ thành Joan Garcia cản phá. Ở phút 26, Barcelona đã trừng phạt sự táo bạo của đội khách, một lần nữa Raphinha tung đường chuyền cho Olmo trong vòng cấm để tiền vệ người Tây Ban Nha đệm bóng ghi bàn thắng thứ 2 của mình trong mùa giải. Đội chủ nhà lẽ ra đã có thể nhân đôi cách biệt ngay trước khi hiệp một kết thúc, Yamal vượt qua Antonio Sivera và tưởng chừng như chắc chắn sẽ ghi bàn, nhưng anh lại sút trúng cột dọc.

Barcelona tiếp tục tìm kiếm bàn thắng thứ 3, và Sivera một lần nữa là vị cứu tinh khi cản phá cú đánh đầu cận thành của Robert Lewandowski ở phút 60. Yamal lại một lần nữa đứng trước cơ hội lớn như cú sút xa của anh đi vọt xà ngang. Ba điểm cuối cùng cũng đã chắc chắn nằm trong tay chủ nhà trong thời gian bù giờ, khi Olmo phối hợp với Yamal trước khi dứt điểm chính xác vào góc dưới khung thành.

Raphina với khả năng pressing tốt đã lan tỏa sức mạnh và sự tự tin đến các đồng đội.

Barcelona hiện hơn 2 điểm so với Real Madrid, nhưng đội bóng của Xabi Alonso vẫn còn một trận chưa đấu - làm khách trên sân Girona vào Chủ nhật. Điều đáng mừng khác với HLV Hansi Flick là phong độ cao của Raphina ngay trong lần đá chính đầu tiên kể từ tháng 9, sau khi bình phục chấn thương gân kheo phải. Ngôi sao người Brazil có những pha bứt phá ra sau hàng phòng ngự, kiến tạo 2 bàn thắng và trên hết là vì khả năng pressing của anh đã lan tỏa đến các đồng đội. “Rafa là một cầu thủ năng nổ. Thời gian qua chúng tôi rất nhớ cậu ấy”, Flick chia sẻ sau trận.

Barcelona cũng chơi tốt hơn từ sự trở lại của Pedri Gonzalez sau một tháng vắng mặt vì chấn thương cơ chân trái. Tiền vệ kiến ​​thiết hàng đầu vào sân khi trận đấu còn nửa giờ, thay thế Raphinha. “Flick tin rằng chúng tôi chưa chơi ở phong độ tốt nhất, và tôi đồng ý”, Raphinha nói. “Dù vậy, điều quan trọng hôm nay là giành chiến thắng. Chúng tôi biết mình chưa đạt phong độ tốt nhất, nhưng chúng tôi đang nỗ lực và tôi chắc chắn chúng tôi sẽ trở lại với phong độ tốt nhất trong mùa giải này”.

Đối thủ tiếp theo của Barcelona sẽ là Atletico Madrid, diễn ra tại Camp Nou vào thứ Ba, và màn đại chiến cũng đã được hâm nóng khi đội bóng của HLV Diego Simeone tiếp tục duy trì phong độ bùng nổ. Alexander Sorloth ghi 2 bàn trong hiệp một, giúp Atletico giành chiến thắng 2-0 trước đội khách chót bảng Real Oviedo, qua đó giúp họ vươn lên vị trí thứ 3 - duy trì 3 điểm kém hơn so với Barcelona.

Ở các diễn biến khác. Nico Williams đã ghi một bàn và sút trúng khung gỗ khi tiền đạo người Tây Ban Nha tỏa sáng trong chiến thắng 2-0 của Athletic Bilbao trước Levante. Trong khi tiền đạo Vedat Muriqi của Mallorca đã ghi 2 bàn, nhưng Osasuna đã ghi 2 bàn thắng ở những phút cuối để tạo nên trận hòa 2-2 tại Quần đảo Balearic.

THANH TUẤN