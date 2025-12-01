Real Madrid chính thức mất ngôi đầu vào tay Barcelona

Real Madrid đã không thể trở lại ngôi đầu bảng xếp hạng La Liga vào Chủ nhật sau khi bị Girona, đội bóng đang có nguy cơ xuống hạng, cầm hòa 1-1. Trận hòa thứ 3 liên tiếp là sự khẳng định cho một giai đoạn khủng hoảng của Real Madrid, xóa sạch mọi nỗ lực từng giúp họ tạo nên cách biệt 5 điểm khi đánh bại Barcelona vào cuối tháng 10.

Trận hòa thứ 3 liên tiếp khiến Real Madrid mất ngôi đầu La Liga vào tay Barcelona.

Real Madrid bị dẫn trước bởi bàn thắng ở phút 45 của Azzedine Ounahi, trước khi Kylian Mbappe gỡ hòa từ chấm phạt đền ở phút 67. Nhưng đội khách đã không thể hoàn tất cuộc lội ngược dòng trước một chủ nhà đang lặn ngụp trong nhóm rớt hạng - Girona, đội hiện đang xếp thứ 18, chỉ thắng 1 trong 6 trận gần nhất tại giải đấu. Kết quả này khiến Real Madrid kém 1 điểm so với Barcelona trên bảng xếp hạng sau 14 vòng đấu. Đây cũng là môt diễn biến đầy bất ngờ khi chỉ ở vòng đấu thứ 10, Real Madrid giành chiến thắng 2-1 trước Barcelona để xây chắc ngôi đầu với khoảng cách 5 điểm so với chính đối thủ.

Real Madrid đã khởi đầu mùa giải khá tốt - thắng 10 trong 11 trận đầu tiên tại La Liga - nhưng những trận hòa hồi tháng 11 trước Rayo Vallecano, Elche và giờ là Girona, cùng với thất bại tại Champions League trước Liverpool, đã làm dấy lên những nghi ngờ về dự án của HLV Xabi Alonso. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Tây Ban Nha ủng hộ đội sẽ xoay chuyển tình thế: “Trong hiệp 2, chúng tôi đã chơi tốt hơn, chúng tôi có nhiều cơ hội hơn. Chúng tôi đã không thi đấu sắc bén để giành trọn ba điểm. Nhưng đây là một mùa giải rất dài, và chúng tôi phải tiếp tục tiến lên”.

Mbappe, người đã ghi 4 bàn vào lưới Olympiakos hồi giữa tuần tại Champions League, suýt chút nữa đã mang về chiến thắng cho Real Madrid khi cú sút chân phải của anh từ gần chấm phạt đền lại đi chệch khung thành trong thời gian bù giờ. Alonso nói thêm rằng ông không hề chỉ trích các cầu thủ của mình sau màn trình diễn này: “Tôi thích phản ứng khi bị dẫn trước. Điều đó chưa đủ, nhưng chúng tôi đã tiến gần đến chiến thắng. Mùa giải có nhiều giai đoạn khác nhau. Đầu mùa giải, chúng tôi thi đấu ổn định hơn trên sân khách. Chúng tôi phải giữ vững sự đoàn kết, với sự tự phê bình cần thiết, mong muốn giành chiến thắng trong nhiều trận đấu xa nhà như vậy. Chúng tôi có cơ hội vào thứ Tư tại Athletic Bilbao và hãy chờ xem”.

HLV Xabi Alonso đối mặt với rất nhiều sự nghi ngờ về dự án của mình ở Real Madrid.

Ở các diễn biến khác. Alberto Moleiro ghi bàn thắng ở phút bù giờ thứ 5 giúp Villarreal kéo dài chuỗi trận thắng lên con số 5 với chiến thắng 3-2 trước Real Sociedad, qua đó giữ vững vị trí thứ 3 và chỉ còn kém 2 điểm so với ngôi đầu. Villarreal đang dẫn trước 2-0 trước khi đội chủ nhà gỡ hòa ở phút 60 và 87. Moleiro ghi bàn thắng quyết định từ một cú sút xa ngoài vòng cấm địa vào phút bù giờ.

Rắc rối ở trận derby Seville. Các bàn thắng trong hiệp 2 của Pablo Fornals và Sergi Altimira đã mang về chiến thắng 2-0 cho Real Betis trước Sevilla trong trận derby Seville. Chiến thắng này giúp Betis vươn lên vị trí thứ 5. Sevilla, đội đã thua 5 trong 6 trận gần nhất tại La Liga, vẫn đứng ở vị trí thứ 13. Trận đấu đã bị dừng lại hơn 15 phút và các cầu thủ bị yêu cầu vào phòng thay đồ sau khi các cổ động viên Sevilla ném đồ vật xuống sân phía sau một trong 2 khung thành.

Cũng trong ngày Chủ nhật, Kike Garcia đã ghi bàn thắng quyết định ở phút 86 cho Espanyol, đội đang xếp thứ 6, trong chiến thắng 1-0 trước Celta Vigo.

THANH TUẤN