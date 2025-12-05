Barcelona sẽ mất Dani Olmo đến hết năm

Tiền vệ Dani Olmo của Barcelona khó có thể thi đấu trở lại vào năm 2025 vì bị trật khớp vai trái, vốn xảy ra ngay sau khi anh ghi bàn trong chiến thắng 3-1 trước Atletico Madrid tại La Liga hôm thứ Ba.

Olmo đã bị chấn thương khi ghi bàn thắng thứ 2 trong chiến thắng 3-1 của Barcelona trước Atletico Madrid. Tiền vệ 27 tuổi đã ngã xuống sau khi tung cú sút chân trái vào lưới ở phút 65 tại Camp Nou, anh tỏ ra đau đớn và không thể ăn mừng bàn thắng. Cầu thủ kiến ​​tạo này ngay lập tức bị thay ra và phải nhờ người hỗ trợ rời sân. Hôm thứ Tư, Barcelona cho biết CLB và cầu thủ này đã quyết định áp dụng phương pháp điều trị bảo tồn, dự kiến ​​Olmo sẽ phải ngồi ngoài khoảng một tháng.

Tuyển thủ Tây Ban Nha đã ra sân 17 lần ở mùa giải này - với 13 lần ở La Liga và 4 lần ở Champions League. Olmo đã có 4 bàn thắng và 2 pha kiến ​​tạo, trong đó 3 bàn thắng được anh ghi trong 2 trận gần nhất tại La Liga để góp phần quan trọng giúp Barcelona tạo nên mạch 5 chiến thắng liên tiếp, từ đó soán ngôi đầu của Real Madrid với 1 điểm nhiều hơn sau 15 trận. Vì vậy, việc Olmo vắng mặt sẽ là tổn thất không nhỏ khi Barcelona sẽ có chuyến làm khách khó khăn đến sân đội bóng đang xếp thứ 5 là Real Betis vào thứ Bảy.

Barcelona sắp hoàn tất việc gia hạn hợp đồng với hậu vệ chủ chốt Eric Garcia.

Trong khi đó, thông tin tích cực là Barcelona sắp hoàn tất việc gia hạn hợp đồng với hậu vệ chủ chốt Eric Garcia. Hợp đồng hiện tại của trung vệ 24 tuổi này sẽ hết hạn vào cuối mùa giải hiện tại, và các cuộc đàm phán về việc gia hạn đã diễn ra trong một thời gian. Mọi thứ dường như đã được hoàn tất, với việc Giám đốc thể thao Deco đã xác nhận điều này trong một cuộc phỏng vấn vào đầu tuần này.

Theo Jijantes, Barcelona hiện đang nỗ lực để chính thức hóa thỏa thuận và hoàn tất việc ký hợp đồng với Garcia. Theo báo cáo, nếu lịch trình của Chủ tịch Joan Laporta cho phép, lễ ký kết chính thức có thể sẽ diễn ra vào thứ Năm tuần sau. Hợp đồng mới của Garcia sẽ có thời hạn 5 năm, ràng buộc anh với CLB đến mùa hè năm 2031. Trước đó, Garcia ký hợp đồng với tư cách cầu thủ tự do từ Man.City vào năm 2021.

Garcia suýt rời Barcelona vào tháng 1 đầu năm nay, nhưng đã được HLV Hansi Flick thuyết phục ở lại. Kể từ đó, cầu thủ người Tây Ban Nha đã ngày càng trưởng thành và trở thành một trong những cầu thủ đáng tin cậy nhất, với 20 lần ra sân trên mọi đấu trường. Dù ở vị trí trung vệ, hậu vệ phải hay tiền vệ phòng ngự, cầu thủ 24 tuổi này đã chứng minh được giá trị của mình với những màn trình diễn ấn tượng.

