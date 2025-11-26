Bầy sói đã kề cửa: Xabi Alonso hãy coi chừng sự tàn nhẫn của Real Madrid

Real Madrid đang đứng đầu La Liga và nắm chắc một suất trong top 8 Champions League. Theo lẽ thường, chiếc ghế của Xabi Alonso không nên lung lay dù chỉ một chút. Nhưng đáng buồn thay, đây là câu lạc bộ bóng đá khắc nghiệt nhất, mang nặng tính chính trị nhất trên thế giới. Và chính vì thế, Alonso đang ở thế nguy hiểm. Và ông biết rõ điều đó.

Không phải là mất việc ngay lập tức, hoàn toàn không. Nhưng bầy sói đã kề cửa. Và ai đó trong nội bộ câu lạc bộ đang ngầm cho phép, hoặc thậm chí khuyến khích, chúng gầm gừ.

Trận hòa 2-2 đầy tủi hổ trước đội bóng mới thăng hạng Elche đã là giọt nước tràn ly. Madrid bị đối thủ áp đảo, bị dẫn trước hai lần bởi chính những sản phẩm của lò đào tạo Madrid, và chỉ gỡ hòa muộn màng nhờ bàn thắng của Jude Bellingham, một pha bóng lẽ ra phải bị từ chối vì lỗi của Vinícius Júnior. Kết quả này đủ để giới truyền thông Madrid nổi cơn thịnh nộ.

Nguyên nhân không chỉ vì chuỗi ba trận không thắng (Liverpool, Rayo Vallecano và Elche); không chỉ vì đội bóng của Alonso chơi không thuyết phục; mà còn vì Barcelona đang áp sát gót. Đối với những nhà phê bình gay gắt nhất, điều châm ngòi cho hỗn hợp dễ cháy này là thái độ lạc quan và tích cực đến mức ương ngạnh của Alonso. Vị HLV vừa bước sang tuổi 44 có lý khi chỉ ra rằng: đây là một công trình đang tiến hành, rằng Los Blancos đã chiến đấu mạnh mẽ để không thua trận, một tinh thần chiến đấu quan trọng trong thời điểm ít có điểm sáng nào khác.

Nhưng vượt qua ba kết quả đáng thất vọng đó, điều Alonso thực sự cần phải lo lắng là cách ông bị truyền thông bủa vây suốt hai tuần qua. Một cụm từ được lặp đi lặp lại một cách nhất quán trên mọi phương tiện truyền thông: Alonso đang chịu đựng sự "mất kết nối" với các cầu thủ, hoặc đang thất bại trong việc khiến họ hiểu ý đồ chiến thuật.

Những tiêu đề trên tờ Marca – ấn phẩm bán chạy nhất Tây Ban Nha – đã là lời cảnh báo chết chóc: "Madrid đang đau khổ!", "Madrid đã quên cách chiến thắng!", và đáng sợ nhất: "Màn trình diễn đó 'làm tổn hại' Alonso!" và "Alonso đang bắt đầu mất kiểm soát đội bóng!".

Vấn đề lớn nhất là mối quan hệ giữa Vinícius Júnior và Alonso. Khi bị thay ra trong trận El Clásico, tiền đạo người Brazil phản ứng giận dữ và được cho là đã hét lên: "Đây là lý do tôi sẽ rời câu lạc bộ." Vài ngày sau, José Félix Díaz đăng tin trang nhất: "Gia hạn hợp đồng Vinícius là điều bắt buộc – bằng mọi giá." Một thông điệp trấn an Vinícius nhưng là một mệnh lệnh rõ ràng gửi đến Alonso, người đã không sử dụng siêu sao lớn nhất của mình trọn vẹn. Việc Vinícius bị đẩy lên ghế dự bị trong trận Elche, và chỉ vào sân ở phút 57, đã khiến mọi người nhíu mày.

Không nghi ngờ gì, một người thông minh như Alonso sẽ có những lý do chính đáng về mặt huấn luyện cho quyết định chiến thuật của mình (như việc thử nghiệm sơ đồ ba hậu vệ và wingback). Nhưng ngay cả khi ông ta nhận thấy Vinícius cần được nghỉ ngơi, ông cũng biết rằng việc để cầu thủ Brazil dự bị, đặc biệt khi không thắng trận, sẽ tự động bị truyền thông và những kẻ thù địch coi là hành động thách thức và tuyên bố độc lập.

Sự lặp lại dai dẳng trong truyền thông về "sự hiểu lầm," "mất lòng tin," và "thiếu kết nối" giữa Alonso và một số cầu thủ, với mức độ phổ biến và không bị thách thức như vậy, chắc chắn phải bắt nguồn từ: câu lạc bộ, sân tập, người đại diện của cầu thủ, hoặc được ủy quyền bởi những ông trùm quyền lực. Không thể có chuyện nhiều người làm việc cho Madrid lại dám viết hoặc phát sóng những điều này mà không có sự khuyến khích hoặc cái gật đầu ngầm đồng ý.

Xabi Alonso, với thành tích bất bại và cú đúp lịch sử tại Bayer Leverkusen, đã tạo ra sự kỳ vọng quá lớn. Khi còn là cầu thủ, "Tôn trọng tôi vì tôi là ai và tôi làm gì" là châm ngôn của ông, và điều đó vẫn đúng khi ông làm HLV. Vấn đề có lẽ là: Alonso chưa bao giờ quá bận tâm đến việc kết thân với truyền thông. Ông không có một đội ngũ vận động hành lang làm việc thay mặt mình, và đó có thể là gót chân Achilles.

Dưới thời Chủ tịch Florentino Pérez, Madrid đã có không dưới 10 HLV kéo dài từ ba tháng đến chưa đầy một năm. Vẫn thật phi lý khi nghĩ rằng vị trí của Alonso có thể bị đe dọa ngay từ giai đoạn giữa mùa, bất chấp bầy sói đang gầm gừ.

Liều thuốc tốt nhất cho căn bệnh này, và cho đội hình đang kiệt sức của ông, chính là bắt đầu chiến thắng trở lại. Bằng mọi cách. Bắt đầu ngay từ trận đấu sinh tử trước nhà vô địch Hy Lạp ở Champions League.

HỒ VIỆT