Real Madrid tiếp tục chuỗi trận không thắng khi hòa Elche 2-2

Jude Bellingham ghi bàn gỡ hòa ở phút 87 cho Real Madrid, qua đó kéo dài chuỗi trận không thắng lên con số 3, và kết quả 2-2 tại Elche vào Chủ nhật cũng khiến đội bóng của HLV Xabi Alonso chỉ còn hơn 1 điểm so với Barcelona ở ngôi đầu La Liga.

Jude Bellingham ghi bàn gỡ hòa ở 2-2 cho Real Madrid tại Elche. Ảnh: BBC

Bellingham ghi bàn ở phút 87, chỉ 3 phút sau khi cú sút xa của Alvaro Rodriguez vào lưới đội bóng cũ tưởng chừng như đã mang về chiến thắng đầu tiên cho Elche sau 6 trận. Đây là lần thứ 2 trong trận đấu đội chủ nhà vươn lên dẫn bàn, trước đó nhờ pha lập công của Aleix Febas đầu hiệp 2 nhưng đã bị Dean Huijsen gỡ hòa 12 phút trước khi hết giờ.

Kết quả này khiến Real Madrid chỉ còn hơn 1 điểm so với Barcelona - đội đã đè bẹp Athletic Bilbao 4-0 hôm thứ Bảy trong trận trở lại sân vận động Camp Nou đang được cải tạo. “Đó là bóng đá. Sau một chuỗi trận tốt, giờ đây chúng tôi đã phải nhận một số kết quả không như mong muốn”, HLV Alonso, người đã giúp Real Madrid thắng 13 trong số 14 trận đấu trước đó kể từ đầu mùa giải, chia sẻ. “Chúng tôi không vui, bởi vì chúng tôi luôn muốn chiến thắng. Nhưng giờ chúng tôi còn rất nhiều trận đấu trước khi năm nay kết thúc, và chúng tôi phải nghĩ về trận đấu tiếp theo, phân tích những gì đã xảy ra hôm nay”.

“Đội vẫn đang cạnh tranh. Bối cảnh của mỗi trận đấu đều khác nhau”, Alonso nói thêm. “Chúng tôi có thể cải thiện, chúng tôi tự phê bình, nhưng tinh thần đồng đội vẫn rất tốt. Chúng tôi phải ứng phó với nghịch cảnh. Một kết quả không thuận lợi sẽ dẫn đến những lời chỉ trích và chúng tôi phải chấp nhận điều đó, nhưng chúng tôi muốn cải thiện”.

Atletico Madrid thắng 1-0 tại Getafe và thu hẹp khoảng cách với ngôi đầu La Liga xuống còn 4 điểm. Ảnh: ESPN

Trong khi đó, Atletico Madrid đã giành chiến thắng muộn màng đầy quý giá, trong trận đấu tiền vệ kỳ cựu Koke có trận đấu thứ 700 cho CLB. Bàn phản lưới nhà của Domingos Duarte ở phút 82 đã mang về cho Atletico - vốn mất tiền vệ Marcos Llorente chỉ sau chưa đầy 15 phút thi đấu vì chấn thương, và thủ môn Jan Oblak không thể ra sân vì chấn thương khi thi đấu cho đội tuyển Slovenia trong kỳ nghỉ quốc tế - chiến thắng 1-0 đầy khó khăn trước Getafe, đội đang xếp thứ 7.

Đây là chiến thắng thứ 5 liên tiếp của Atletico trên mọi đấu trường, kể từ trận thua 0-4 trước Arsenal ở vòng bảng Champions League tháng trước. Đội bóng của Diego Simeone cũng đã giành chiến thắng 5 trận liên tiếp tại La Liga, giúp họ thu hẹp khoảng cách với ngôi đầu xuống chỉ còn 4 điểm.

Các kết quả khác. Real Betis, đội đang xếp thứ 5, chỉ có được trận hòa 1-1 trước Girona, đội đang có nguy cơ xuống hạng. Vladyslav Vanat đưa Girona vươn lên dẫn trước ở phút 20, trước khi Valentin Gomez gỡ hòa cho Betis ở phút 75. Tiền đạo Antony của Betis bị đuổi khỏi sân trong thời gian bù giờ.

Oviedo, đội đang xếp cuối bảng, và Rayo Vallecano, đội đang xếp thứ 13, đã hòa 0-0 tại Oviedo. Ilyas Chaira của Oviedo nhận thẻ đỏ ở phút 52, và Pathe Ciss của Rayo bị đuổi khỏi sân trong thời gian bù giờ. Oviedo đang bất bại 7 trận liên tiếp trên mọi đấu trường, trong khi Rayo không thắng 3 trận liên tiếp tại La Liga.

THANH TUẤN