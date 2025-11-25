Barcelona trở lại Camp Nou: Chương mới khởi đầu từ quen thuộc

Sau hơn 2 năm xa cách, Camp Nou đã mở cửa đón chào Barca trở về, mang theo một chương mới đầy hứa hẹn. Dù không có những bức tượng Laszlo Kubala hay Johan Cruyff (chúng vẫn đang được cất giữ an toàn), và Lionel Messi đã "lén lút" trở lại sân vận động một cách thầm lặng vài tuần trước, khoảnh khắc các cầu thủ hiện tại đặt chân lên thảm cỏ danh tiếng sau 909 ngày xa cách đã gợi lên một cảm giác quen thuộc và sự nhẹ nhõm vô bờ bến cho 45.157 khán giả cùng những công nhân xây dựng.

Cảm giác như những ngày xưa cũ đã quay về

Athletic Bilbao, với tư cách là những vị khách "lý tưởng" khi không thắng tại Camp Nou suốt 30 trận đấu, đã tiếp tục chuỗi trận đáng buồn của mình. Sau hai năm phải "tị nạn" tại sân Olympic Montjuic, Barcelona đã đánh dấu sự trở lại bằng chiến thắng đậm đà 4-0, với những màn pháo hoa rực rỡ theo sau bàn thắng cuối cùng, khép lại một buổi chiều của sự đoàn tụ.

"Montjuic là sự khởi đầu; Camp Nou là nơi lịch sử sẽ được viết tiếp," Lamine Yamal đã đăng tải thông điệp đó trước trận đấu. Và tại đây, cầu thủ 18 tuổi đã rạng rỡ ăn mừng, khi một khán đài vẫn trống trải (đang trong quá trình hoàn thiện) trong lúc Ferran Torres cúi xuống lau giày cho anh.

"Đó là một ngày tốt lành cho chúng tôi", Hansi Flick phát biểu sau trận, không chỉ vì màn trình diễn mà còn vì ý nghĩa sâu xa của nó: một kỷ nguyên mới và một kỷ nguyên cũ hòa quyện vào nhau. Lamine Yamal từng chơi ở đây trước đây (một lần, trong 7 phút, khi mới 15 tuổi), nhưng năm cầu thủ đá chính của Barcelona lần đầu tiên được trải nghiệm Camp Nou. Riêng với HLV Flick, đây là lần đầu tiên ông ngồi ở băng ghế huấn luyện đội chủ nhà Camp Nou. "Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra," ông nói, mô tả ngày trở lại này là "lịch sử."

Khoảnh khắc đầu tiên trên sân dành cho Juan Canela Salamero và Jordi Penas i Iberri, những hội viên lớn tuổi nhất của CLB, thể hiện sự tôn vinh tuyệt đối dành cho lịch sử. Cụ Canela, người vẫn giữ tấm vé từ ngày khánh thành sân vào năm 1957, đã thực hiện cú khai cuộc danh dự, kết nối hiện tại với quá khứ vĩ đại.

Mặc dù ngày trở lại có phần lặng lẽ hơn so với lễ khánh thành năm 1957 (khi 1.500 người trình diễn điệu nhảy Sardana và 10.000 con chim bồ câu được thả), với một DJ, dàn hợp xướng thành phố và vô số khách du lịch, điều quan trọng nhất đối với đa số người hâm mộ là một cảm giác thoải mái, quen thuộc. Đây là cảm giác rằng sự kiện này không chỉ là một khởi đầu mới mà còn là lối về nơi họ từng thuộc về.

Việc tái thiết Camp Nou vẫn chưa hoàn tất: hiện chỉ có ba mặt của hai tầng khán đài dưới được mở, cho phép tối đa 45.401 khán giả (so với sức chứa cuối cùng là 105.000). Sân vận động, dù mang tên thương mại Spotify Camp Nou, vẫn mang lại cảm giác của Camp Nou cũ. Điều đó có thể thay đổi khi tầng thứ ba được thêm vào và mái che được lắp đặt, nhưng hiện tại, kiến trúc của các vòng khán đài thấp vẫn còn đó. Đó là cảm giác như một phần cuộc sống đã được trao trả.

Cảm xúc của ngày hôm đó được định nghĩa bằng sự quen thuộc: những quán bar cũ, những gương mặt cũ, khu phố Les Cortes lại nhộn nhịp. Giữa bệnh viện phụ sản và nghĩa trang, sự sống đã trở lại Camp Nou. Cảm giác khi bước ra khỏi khán đài, được bao quanh bởi những hàng ghế đa sắc màu và thảm cỏ xanh biếc hiện ra trước mắt; đó là một cảm giác quen thuộc mà họ đã bỏ lỡ – cái bát rộng lớn bao quanh "khu vườn" nơi Kubala, Cruyff và Messi từng chơi, và giờ đây là Lamine Yamal.

Vẫn là “món ăn” giải trí tuyệt vời nhất

Đội bóng vô địch La Liga của Flick đã có 4 trận đấu ở mùa này có từ sáu bàn thắng trở lên. Trận thắng 4-0 vừa qua nâng tổng số bàn thắng và bàn thua của họ lên 70 bàn sau 15 trận – trung bình hơn bốn bàn mỗi trận. Barcelona có thể không phải là đội bóng mạnh nhất châu Âu hiện tại, nhưng họ chắc chắn là món ăn giải trí tuyệt vời nhất. Họ là bảo chứng cho một thứ bóng đá hỗn loạn, kịch tính không ngừng, lưới rung liên tục, những câu chuyện anh hùng, những sai lầm tột độ và những khoảnh khắc thiên tài đậm đặc.

Phần lớn người hâm mộ bóng đá yêu thích môn thể thao này vì sự kịch tính cao độ và kỹ năng tinh hoa—chứ không phải bị ràng buộc vào một câu lạc bộ hay biểu tượng. Và đội bóng của Flick đang phục vụ sự giải trí đó bằng cả một chiếc muỗng lớn. Đó là sự kết hợp giữa sự điên rồ và phép thuật, đối mặt với số lượng chỉ trích và cú sút khung thành gần như ngang bằng—và điều đó nói lên rất nhiều điều!

Các huyền thoại như Ruud Gullit, Thierry Henry và Didier Deschamps đều đã lên tiếng công kích Barcelona. HLV tuyển Pháp nói rằng "Barcelona chơi với hàng phòng ngự dâng quá cao, bất kể thời điểm nào của trận đấu, và điều đó đẩy các hậu vệ vào tình thế bất khả thi." Gullit thì tàn nhẫn hơn, gọi ý tưởng phòng ngự của Barça là "cảm tử" (kamikaze) và đòi hỏi: "Tại sao lại khăng khăng với một kế hoạch chắc chắn thất bại?"

Thật đáng kinh ngạc, chính phong cách bóng đá này – dù được áp dụng tốt hơn một chút – đã tạo ra nhiều trận đấu kinh điển mùa trước, những khoảnh khắc mà chúng ta nên biết ơn vì đã được thưởng thức. Hãy nhớ lại chiến thắng 3-2 nghẹt thở trước Dortmund, hay trận thắng 5-4 điên rồ trước Benfica, hoặc 210 phút gay cấn trong hai trận hòa 3-3 với Inter Milan.

Kỷ lục của Flick sau 51 trận ở La Liga: thắng 38, hòa 5, thua 8. 192 bàn thắng đã được ghi, gần bốn bàn mỗi trận. Đó là sự giải trí cỡ lớn! Họ có thể kiểm soát trận đấu (như Getafe, Valencia, Olympiacos), nhưng đôi khi, họ cần bị dẫn trước hoặc bị dồn ép để giải phóng một cơn bão chuyền bóng, cơ hội ghi bàn và phép thuật rê dắt của Lamine Yamal.

Phần lớn người hâm mộ đang chịu gánh nặng từ cuộc sống. Nếu bóng đá là niềm đam mê của bạn, dù yêu hay ghét, Barcelona sẽ đền đáp bạn bằng sự giải trí. Trong khi đó, Flick không chỉ đối phó với danh sách chấn thương phức tạp mà còn tiếp tục giảm độ tuổi trung bình của một đội hình vốn đã trẻ măng.

Tại Barcelona của Flick, nếu bạn đủ giỏi, bạn đủ tuổi.

LONG KHANG