Xabi Alonso: “Real Madrid sẽ khác trước Man.City”

HLV Xabi Alonso cho biết Real Madrid “tức giận” sau thất bại 0-2 trước Celta Vigo tại La Liga.

Williot Swedberg lập cú đúp tại Santiago Bernabeu, trong khi Real Madrid mất trung vệ Eder Militao vì chấn thương trong hiệp một, và các hậu vệ Fran Garcia và Alvaro Carreras đều bị đuổi khỏi sân. Kết quả này khiến Real Madrid kém 4 điểm so với ngôi đầu La Liga của Barcelona, đồng thời gia tăng áp lực lên Alonso khi đội bóng chỉ giành được một chiến thắng trong 5 trận gần nhất tại La Liga.

“Chúng tôi rất tức giận, đó không phải là trận đấu hay kết quả mà chúng tôi mong muốn”, Alonso nói sau trận đấu. “Chấn thương của Militao đã gây tổn hại cho chúng tôi, và rất khó để hồi phục. Chúng tôi đã cố gắng điều chỉnh mọi thứ, nhưng đó không phải là trận đấu mà chúng tôi mong muốn. Chúng tôi phải tiếp tục tiến lên càng nhanh càng tốt, giải đấu vẫn còn rất nhiều vòng đấu, và vào thứ Tư, chúng tôi sẽ có trận đấu với Man.City tại Champions League để phản ứng, và xóa bỏ những dư vị khó chịu trong lòng”.

Real Madrid dường như đã trở lại sau chuỗi 3 trận hòa liên tiếp tại La Liga với chiến thắng hồi giữa tuần trước Athletic Bilbao, nhưng trận thua trước Celta Vigo là một bước lùi đáng kể. “Mọi chuyện không diễn ra như chúng tôi mong đợi”, Alonso nói thêm. “Chúng tôi đã lên kế hoạch chơi với nhịp độ tốt, nhưng chúng tôi đã thiếu một số thứ... Chúng tôi gần như đã chơi tốt nhất với 10 người. Ban đầu, mọi chuyện đã không diễn ra như mong đợi. Chúng tôi phải thể hiện một bộ mặt khác vào thứ Tư”.

Eder Militao chấn thương khiến Real Madrid lo lắng về hàng phòng ngự trước Man.City.

Alonso cho biết ông không hài lòng với công việc của trọng tài Alejandro Quintero, người đã đuổi Garcia sau khi rút 2 thẻ vàng chỉ trong 2 phút, và sau đó đuổi Carreras trong thời gian bù giờ vì bất đồng quan điểm. “Tôi không thích cách xử lý của trọng tài”, Alonso nói. “Với thẻ phạt dành cho Alvaro, tôi không biết nữa, điều đó rất đáng tranh cãi. Trọng tài đã nhanh chóng ra quyết định. Tôi không thích điều đó, mọi thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát”.

Alonso, người tiếp quản vị trí HLV trưởng Real Madrid từ Carlo Ancelotti vào mùa hè, đã từ chối đổ lỗi cho các cầu thủ của mình về kết quả đáng thất vọng của đội bóng: “Tất cả chúng ta đều phải chịu trách nhiệm, chúng ta cùng nhau. Đó là trách nhiệm của tất cả mọi người, không chỉ cầu thủ, hlv, tất cả chúng ta đều phải làm tốt mọi việc. Thật đau đớn, chúng tôi tức giận, chúng tôi muốn vươn lên vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng, nhưng vẫn còn một chặng đường dài phía trước”.

Eder Militao bị chấn thương buộc phải rời sân trong hiệp một, phải được 2 nhân viên y tế dìu ra, khiến Real Madrid phải lo lắng về hàng phòng ngự trước trận đấu với Man.City tại Champions League tuần này. Militao đã phải vật lộn với một loạt chấn thương trong những năm gần đây, bị rách dây chằng chéo ở cả 2 mùa giải 2023-2024 và 2024-2025. Hiện tại, Real Madrid cũng không có sự phục vụ của các trung vệ Dean Huijsen và David Alaba, trong khi Rudiger chỉ vừa mới trở lại sau chấn thương, và các hậu vệ phải Dani Carvajal và Trent Alexander-Arnold, cùng hậu vệ trái Ferland Mendy cũng không thể ra sân.

THANH TUẤN