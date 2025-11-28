Kylian Mbappe kêu gọi “bảo vệ” HLV Xabi Alonso

Tiền đạo Kylian Mbappe cho biết các cầu thủ Real Madrid cần phải “bảo vệ” HLV Xabi Alonso, sau khi những sa sút về thành tích gần đây đã thổi bùng những đồn đoán về bất ổn nội bộ trong đội bóng đang dẫn đầu La Liga.

Alonso đã chịu áp lực sau 3 trận liên tiếp không thắng, với những nghi ngờ về mối quan hệ của anh với các thành viên chủ chốt trong đội hình - bao gồm cả Vinicius Junior, người đã phải ngồi dự bị 4 lần trong mùa giải này. Tuy nhiên, chiến thắng 4-3 kịch tính trước Olympiacos tại Champions League hôm thứ Tư đã giúp xoa dịu tình hình. Mbappe, người tịt ngòi trong 3 trận gần nhất, đã bùng nổ mạnh mẽ vào giữa tuần khi lần đầu tiên trong sự nghiệp ghi 4 bàn thắng trong một trận đấu - bao gồm cú hat-trick trong 7 phút.

Ngôi sao người Pháp khẳng định rằng toàn đội và ban huấn luyện vẫn đang “đoàn kết”, trong khi hình ảnh Vinicius ôm Alonso khi ăn mừng trên sân vận động Karaiskakis cũng là một điểm nhấn đáng chú ý. “Tôi biết mọi người nói rất nhiều ở bên ngoài. Việc mọi người nói chuyện là bình thường khi bạn chơi cho Real Madrid”, Mbappe - người đang dẫn đầu La Liga với 13 bàn, và Champions League với 9 bàn - chia sẻ. “Chúng tôi phải bảo vệ các cầu thủ, huấn luyện viên và ban huấn luyện. Cuối cùng, tất cả chúng ta đều cùng nhau vượt qua khó khăn này”.

Trong khi đó, tiền vệ Eduardo Camavinga cũng bày tỏ sự ủng hộ dành cho nhà cầm quân người Tây Ban Nha. “Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để giúp đỡ huấn luyện viên của mình”, Camavinga nói. “Và cách đầu tiên để làm được điều đó là giành chiến thắng. Đúng là vài trận đấu gần đây không được tốt lắm, bởi vì chúng tôi chưa thắng. Chúng tôi phải tập trung vào tinh thần của toàn đội và tiếp tục tiến lên”.

Chiến thắng của Real Madrid giúp họ có được 12 điểm, và vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Champions League, trước khi họ tiếp đón Man.City vào ngày 10-12. Nhưng trước mắt, thầy trò HLV Alonso phải nhanh chóng thay đổi kết quả tại La Liga, sau khi 2 trận hòa liên tiếp, Rayo Vallecano 0-0 và Elche 2-2, khiến họ bị Barcelona thu hẹp cách biệt ở ngôi đầu xuống còn 1 điểm. Với tinh thần đang tốt trở lại, chuyến làm khách đến sân đội đang xếp thứ 18 là Girona vào Chủ nhật xem ra không phải là cào cản lớn.

Lamine Yamal và Barcelona hy vọng chiến thắng Alaves sẽ xóa tan nỗi buồn từ trận thua bẽ bàng 0-3 trước Chelsea.

Trong khi đó, ra sân sớm hơn vào thứ Bảy, Barcelona hy vọng chiến thắng khi tiếp đón Alaves sẽ xóa tan nỗi buồn từ trận thua bẽ bàng 0-3 trước Chelsea ở Champions League. Trận đấu này cũng sẽ mang đến cho đội bóng của HLV Hansi Flick cơ hội vượt lên dẫn đầu bảng. Trận đấu với Alaves cũng sẽ là lần thứ 2 Barcelona trở lại sân Camp Nou vẫn đang trong quá trình cải tạo. Cuối tuần trước, họ đã đánh bại Athletic Bilbao 4-0 trong trận đấu đầu tiên trên sân nhà sau hơn 2 năm.

Đối thủ Alaves đã thua 3 trong 4 trận đấu gần nhất tại La Liga, và đứng thứ 14. Tuy nhiên, trọng tâm của HLV Flick vẫn là cải thiện hàng phòng ngự vốn đã bị đánh bại tại London, nơi họ rõ ràng thiếu đi sự lãnh đạo và lối chơi thông minh của Inigo Martinez - người đã chuyển đến Saudi Arabia vào mùa hè năm ngoái. Việc hậu vệ phải Jules Kounde phản lưới nhà và trung vệ Ronald Araujo bị đuổi khỏi sân trước giờ nghỉ giải lao tại Stamford Bridge chắc chắn không thể khiến bất kỳ ai tự tin.

Thông tin tiền vệ Pedri Gonzalez đã có thể trở lại sau chấn thương rách cơ khiến anh phải ngồi ngoài gần một tháng đang thúc đẩy Barcelona. Nếu Pedri trở lại trong trận đấu với Alaves, anh có thể lấp đầy khoảng trống mà Fermin Lopez để lại. Barcelona cho biết tiền vệ này sẽ phải nghỉ thi đấu 2 tuần do “chấn thương nhẹ” ở cẳng chân phải. Người hâm mộ Barcelona cũng hy vọng ngôi sao tấn công Lamine Yamal sớm tìm lại những màn trình diễn ấn tượng sau màn trình diễn đáng thất vọng ở Chelsea.

Ở các lịch trình đáng chú ý khác của vòng 14 La Liga. Villarreal, đội đang bám sát nhóm dẫn đầu khi kém 3 điểm so với Real Madrid, sẽ làm khách trên sân Real Sociedad vào Chủ nhật. Villarreal chắc chắn sẽ tiếp tục dựa trên lối chơi đồng đội, cùng phong độ xuất sắc của tiền đạo trẻ Alberto Moleiro - người với 4 bàn thắng và 2 pha kiến ​​tạo đang nổi lên như một trong những phát hiện của giải đấu.

Tuy nhiên, trước đó một ngày, Atletico Madrid có thể đã chiếm lấy vi trí thứ 3 khi chào đón đội đang xếp chót bảng Real Oviedo vào thứ Bảy. Đây là trận đấu phải thắng với Atletico, vì 3 ngày sau họ phải quyết đấu Barcelona trong một trận đấu khác tại La Liga giữa 2 ứng cử viên vô địch…

