Real Madrid và trận derby quyết định mùa giải

Mùa giải La Liga 2025-2026 bước vào 10 vòng đấu cuối chứng kiến Barcelona đang dẫn đầu và tạo cách biệt 4 điểm so với đội nhì bảng Real Madrid. Nhưng trước loạt trận quốc tế đầu tiên của năm và là cuối cùng của mùa giải, chính Real Madrid đang đứng trước một thời điểm mang tính bước ngoặt.

Tham vọng bắt kịp Barcelona và giành lại chức vô địch La Liga của Real Madrid đang đối mặt với thử thách quan trọng trong trận derby thủ đô Tây Ban Nha cuối tuần này. Real Madrid sẽ tiếp đón Atletico Madrid vào Chủ nhật. Một chiến thắng đảm bảo Real Madrid sẽ bám sát Barcelona, hoặc thậm chí thu hẹp khoảng cách nếu đội bóng của Hansi Flick vấp ngã trước Rayo Vallecano vào đầu ngày. Nhưng ngược lại, một thất bại của Real kết hợp với chiến thắng của Barcelona sẽ đặt nhà đương kim vô địch vào vị thế mạnh để bảo vệ thành công ngôi vương.

Real Madrid sẽ tìm cách trả thù trận thua thảm hại 2-5 trước Atletico trong lần gặp nhau đầu tiên tại sân vận động Metropolitano hồi tháng 9. Kết quả đó đã khởi đầu cho sự sa sút và ra đi của HLV Xabi Alonso. Trong khi, người thay thế Alvaro Arbeloa cho đến nay vẫn đang gặp khó khăn trong việc giúp đội duy trì phong độ ổn định từ tuần này sang tuần khác. Arbeloa đang có tháng 3 rất êm đẹp với 4 chiến thắng trên mọi đấu trường, vừa nhận được một cú hích lớn sau khi đội bóng của ông dễ dàng đánh bại Man.City với tổng tỷ số 5-1 để tiến vào tứ kết Champions League. Nhưng chỉ 3 tuần trước thôi, mùa giải La Liga của họ tưởng chừng sụp đổ sau 2 trận thua liên tiếp trước các đối thủ bị đánh giá thấp hoàn toàn là Osasuna và Getafe.

Atletico cũng đang thăng hoa với 3 chiến thắng liên tiếp tại La Liga, vào tứ kết Champions League sau khi thắng chung cuộc 7-5 trước Tottenham. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Simeone có thể đang tập trung hoàn toàn vào các giải đấu cúp. Atletico đứng thứ 3 tại La Liga nhưng cơ hội vô địch gần như không còn vì kém ngôi đầu đến 13 điểm. Trong khi, với việc hơn 13 điểm so với vị trí thứ 5 của Real Betis, một vị trí trong tốp 4 gần như được đảm bảo. Vì vậy, mục tiêu qua trọng nhất của Atletico lúc này chắc chắn là 2 trận đối đầu với Barcelona ở tứ kết Champions League, và trận chung kết Copa del Rey với Real Sociedad vào ngày 18-8.

Mặc dù vậy, trận derby Madrid vẫn có thể bị tác động từ kết quả trước đó trong ngày, khi Barcelona được đánh giá cao sẽ dễ dàng đánh bại Rayo tại Camp Nou. Chiến thắng sẽ giúp Barcelona gia tăng cách biệt lên 7 điểm. Đội chủ nhà đang hưng phấn từ màn vùi dập Newcastle 7-2 tại Champions League hôm thứ Tư. Trong khi đó, ngôi sao tấn công Raphinha đang có phong độ cực kỳ ấn tượng với 5 bàn thắng trong 2 trận gần nhất cho Barcelona - anh lập hat-trick trong chiến thắng 5-2 trước Sevilla ở vòng trước La Liga, và ghi thêm 2 bàn thắng vào lưới Newcastle ở châu Âu.

THANH TUẤN