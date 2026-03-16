Raphinha lập hat-trick, Barcelona đánh bại Sevilla 5-2

Raphinha lập hat-trick giúp Barcelona đánh bại Sevilla 5-2 qua đó tái lập khoảng cách 4 điểm với Real Madrid.

Sau khi hậu vệ người Bồ Đào Nha, Joao Cancelo bị phạm lỗi trong vòng cấm, Raphinha đã đưa đội bóng xứ Catalan vươn lên dẫn trước ở phút thứ 9 với một cú sút nhẹ nhàng kiểu “Panenka”, đánh lừa thủ môn Odysseas Vlachodimos. Cancelo, người trở lại Barcelona vào mùa đông này theo dạng cho mượn từ Al-Hilal của Saudi Arabia, đã kiếm được một quả phạt đền nữa ở phút 18, và Raphinha lại một lần nữa thực hiện thành công. Vlachodimos đã phán đoán tốt cú sút và kịp chạm bóng nhưng không thể cản phá.

Dani Olmo nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 38 từ đường chuyền của Marc Bernal. Dù Oso rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 cho Sevilla trước giờ nghỉ giải lao, nhưng Raphinha hoàn thành cú hat-trick sau giờ nghỉ với một cú sút chạm người hậu vệ đối phương và đi qua đầu thủ môn. Cancelo sau đó đã ấn định chiến thắng cho Barcelona, ​​trước khi Djibril Sow rút ngắn tỷ số xuống còn 2-5 ở phút bù giờ.

Barcelona giành chiến thắng thứ 4 liên tiếp tại La Liga và củng cố tinh thần trước trận lượt về vòng 1/8 Champions League tiếp đón Newcastle vào thứ Tư. Barcelona cần đến quả phạt đền của Lamine Yamal ở những phút cuối cùng của trận đấu để giành được trận hòa 1-1 trước Newcastle ở trận lượt đi. Một tín hiệu tích cực khác là việc tiền vệ Gavi đã trở lại thi đấu sau hơn 200 ngày phải ngồi ngoài vì phẫu thuật sụn chêm đầu gối phải. Gavi vào sân ở phút 82 thay cho Raphinha trong tiếng reo hò vang dội. Sau đó, anh nhận được nhiều tràng vỗ tay mỗi khi chạm bóng.

Joao Cancelo tỏa sáng khi mang về 2 quả phạt đền và ghi một bàn thắng.

Chủ nhật cũng chứng kiến khoảnh khắc quan trọng với Barcelona khi Joan Laporta đã được tái đắc cử chức Chủ tịch thêm 5 năm nữa, sau khi giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu không cân xứng. Ngay sau nửa đêm tại Barcelona, ​​CLB đã thông báo Laporta đã thắng cử. Đối thủ duy nhất của ông, Victor Font, trước đó đã thừa nhận thất bại và chúc mừng Laporta “vì chiến thắng không thể chối cãi”. Laporta nhận được gần 68% số phiếu bầu chỉ sau 75% số phiếu đã được kiểm đếm. CLB cho biết hơn 48.000 trong số 114.000 thành viên của Barcelona đã bỏ phiếu tại sân vận động Camp Nou hoặc tại 4 điểm bỏ phiếu khác trên khắp Catalonia ở phía đông bắc Tây Ban Nha và ở Andorra.

Ở những trận đấu khác vào Chủ nhật. Mallorca đã lội ngược dòng đánh bại Espanyol với tỷ số 2-1. Trong khi Real Betis và Celta Vigo hòa 1-1. Tiền đạo Goncalo Guedes lập cú đúp giúp Real Sociedad đánh bại Osasuna với tỷ số 3-1.

