Joan Laporta thắng áp đảo tái đắc cử Chủ tịch Barcelona

Joan Laporta đã tái đắc cử chức Chủ tịch Barcelona nhiệm kỳ 5 năm tiếp theo.

Laporta, 63 tuổi, đã giành chiến thắng chung cuộc khi nhận được 32.934 trong số 48.480 phiếu bầu, trong khi chỉ Font nhận được 14.385 phiếu. Có 984 phiếu trắng và 177 phiếu không hợp lệ. Tổng số phiếu bầu tương ứng với tỷ lệ tham gia là 42,34%, theo Barcelona, với 114.504 thành viên đủ điều kiện tham gia bầu cử. Các Chủ tịch đương nhiệm và tiền nhiệm, HLV và cầu thủ nằm trong số những người bỏ phiếu tại sân vận động Camp Nou, bao gồm cả Hansi Flick và các thành viên của đội một nam.

Cuộc bầu cử hôm Chủ nhật trùng với chiến thắng 5-2 của Barcelona trước Sevilla tại La Liga. HLV Flick và nhiều cầu thủ - bao gồm Raphinha, Pedri và Dani Olmo - đã bỏ phiếu sau chiến thắng. “Tôi sẽ không nói cho các bạn biết tôi sẽ bỏ phiếu cho ai vì đó là bí mật”, Flick nói trong một cuộc họp báo ngay trước khi bỏ phiếu. “Hôm nay là một ngày đặc biệt. Tôi đã xem trên truyền hình trong văn phòng của mình ở sân vận động, cuộc bầu cử đang diễn ra, thật đặc biệt. Tôi nghĩ mọi người cũng đều vui mừng, đó là một ngày tuyệt vời”.

Joan Laporta được cho đã nhận được sự ủng hộ hoàn toàn từ đội một nam Barcelona.

Kết quả này lặp lại kết quả năm 2021, khi Laporta cũng đánh bại Font một cách thuyết phục để kế nhiệm Josep Maria Bartomeu làm Chủ tịch của Barcelona. Điều đó đánh dấu sự khởi đầu nhiệm kỳ thứ 2 của Laporta ở vị trí lãnh đạo CLB - ông từng giữ chức Chủ tịch từ năm 2003 đến 2010, giám sát việc bổ nhiệm Pep Guardiola và “cú ăn ba” đầu tiên của CLB năm 2009, trước khi trở lại vị trí này 11 năm sau đó.

Kể từ khi Laporta trở lại lãnh đạo nhiệm kỳ 2, Barcelona đã giành được 2 chức vô địch La Liga, trong khi đội nữ đã giành được 3 chức vô địch Champions League. Nhưng, bất chấp “mất điểm” vì để huyền thoại Lionel Messi ra đi, thì chính thành công của đội nam dưới thời Flick là nền tảng cho chiến dịch tranh cử của ông. Nhà cầm quân người Đức đã dẫn dắt Barcelona giành “cú ăn ba” quốc nội mùa trước - La Liga, Copa del Rey và Siêu cúp Tây Ban Nha - và lần đầu tiên vào bán kết Champions League kể từ năm 2019. Ở mùa giải này, đội đã bảo vệ thành công Siêu cúp Tây Ban Nha. Barcelona cũng dẫn đầu La Liga với cách biệt 4 điểm trước Real Madrid sau 28 vòng đấu. Họ nhiều khả năng vào tứ kết Champions League, tiếp đón Newcastle vào thứ Tư sau khi có lợi thế hòa 1- ở lượt đi.

Trong khi đó, Laporta cũng đã đảm nhận việc tái thiết sân vận động Spotify Camp Nou, với 2 tầng đầu tiên của sân vận động hoàn toàn đi vào hoạt động lần đầu tiên trong trận đấu với Sevilla vào Chủ nhật, nâng sức chứa lên hơn 60.000 người, trong khi công việc tiếp tục được tiến hành ở tầng thứ 3.

THANH TUẤN