Barcelona duy trì cách biệt 4 điểm, El Clasico lượt về vào ngày 10-5

Barcelona đã giành chiến thắng 1-0 trước Rayo Vallecano, qua đó duy trì khoảng cách 4 điểm trên đầu bảng xếp hạng La Liga trước Real Madrid - đội ngược dòng thắng 3-2 trong trận derby quan trọng với Atletico Madrid. Cũng vào Chủ nhật, La Liga xác nhận trận El Clasico đầy kịch tính giữa 2 gã khổng lồ tại sân Camp Nou sẽ diễn ra vào ngày 10-5.

Ronald Araujo đánh đầu ghi bàn thắng quyết định ở phút 24 tại Camp Nou. Araujo đã bật cao hơn người kèm cặp và ghi bàn sau quả phạt góc của Joao Cancelo vào cột xa. Raphinha đã có 3 cơ hội ghi bàn cho đội chủ nhà trong hiệp một. Anh sút chệch khung thành trong một pha phản công, buộc thủ môn Augusto Batalla phải đẩy bóng qua xà ngang, và sút trúng cột dọc ngay sau bàn thắng của Araujo.

Trận đấu với Rayo là trận đá chính đầu tiên của Araujo tại La Liga kể từ khi trở lại thi đấu sau thời gian nghỉ ngơi để chăm sóc sức khỏe tinh thần. Trung vệ người Uruguay đã tạm ngừng thi đấu bóng đá từ tháng 11 năm ngoái đến đầu tháng 1 vì anh cho biết mình bị trầm cảm do phải vật lộn với chứng lo âu trong thời gian dài. Kể từ khi trở lại, ngôi sao người Uruguay đã phải thi đấu ở những vị trí cần thiết, chủ yếu là vào sân từ băng ghế dự bị, ở vị trí trung vệ hoặc hậu vệ phải. “Tôi cảm thấy tốt, cả về thể chất nữa”, Araujo nói sau trận đấu mà anh vào sân thay thế cho Jules Kounde bị chấn thương. “Tôi luôn ở đây để giúp đỡ đội bóng, dù tôi chơi ở vị trí trung vệ hay hậu vệ phải. Tôi luôn cảm nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ Barcelona”.

Trong khi, màn trình diễn ấn tượng từ thủ môn Joan Garcia của Barcelona cho thấy lý do tại sao anh nhiều khả năng sẽ cùng đội tuyển Tây Ban Nha tham dự World Cup 2026. Garcia cản phá cú sút của Carlos Martin ngay phút đầu tiên của trận đấu, chặn cú đánh đầu của Unai Lopez đầu hiệp 2, và kịp thời cản phá cú sút thấp của Jorge de Frutos ở những phút cuối cùng để đẩy bóng ra ngoài. “Điều quan trọng là phải giành được 3 điểm này, ngay cả khi đó không phải là trận đấu hay nhất của chúng tôi”, Garcia nói. “Chúng tôi cần phải thắng, và bây giờ những gì các đội khác làm không phụ thuộc vào chúng tôi nữa”.

Garcia lần đầu tiên được triệu tập vào đội tuyển Tây Ban Nha hôm thứ Sáu trước 2 trận giao hữu nhằm chuẩn bị cho World Cup mùa hè này. “Đây là lý do chúng tôi mua cậu ấy”, HLV Hansi Flick nói về Garcia. Barcelona đã trả cho đối thủ cùng thành phố Espanyol 25 triệu EUR để mua Garcia vào mùa hè năm ngoái.

Barcelona vẫn đang hơn đội xếp thứ 2 là Real Madrid 4 điểm, và cả 2 đội nhận thức rõ họ không thể mắc sai lầm nào khi trở lại sau kỳ nghỉ quốc tế tháng 3, bắt đầu 9 vòng đấu cuối trong mùa giải 38 trận. Hôm Chủ nhật, La Liga cũng công bố lịch thi đấu nhiều khả năng sẽ đóng vai trò quyết định trong cuộc đua giành chức vô địch Tây Ban Nha mùa giải 2025-2026. Theo đó, Barcelona sẽ tiếp đón Real Madrid trong trận El Clásico lượt về diễn ra vào Chủ nhật, ngày 10-5

Khi 2 đội gặp nhau hồi đầu mùa giải ở La Liga, Real Madrid đã giành chiến thắng 2-1 tại Santiago Bernabeu vào tháng 10, qua đó nới rộng khoảng cách với Barcelona lên 5 điểm. Tuy nhiên, vị trí dẫn đầu ở giải đấu hàng đầu Tây Ban Nha đã liên tục thay đổi kể từ đó, với cả 2 đội đều có những thời điểm vươn lên dẫn đầu trong một mùa giải đầy biến động. Real Madrid đã vươn lên dẫn đầu vào tháng 2 dưới sự dẫn dắt của tân HLV Alvaro Arbeloa - người thay thế Xabi Alonso bị sa thải sau khi thua Barcelona trong trận chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha hồi tháng 1 - nhưng 2 trận thua liên tiếp trước Osasuna và Getafe đã trao lại thế chủ động cho đội bóng xứ Catalan khi bước vào giai đoạn cuối mùa giải.

Cuộc gặp gỡ giữa 2 đội vào tháng 5 có thể không phải là lần cuối cùng trong năm nay, khi cả 2 vẫn còn cơ hội ở Champions League.

THANH TUẤN