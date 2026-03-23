Vinicius có thể sẽ “quyết định” cơ hội vô địch của Real Madrid

HLV Alvaro Arbeloa tự tin rằng tiền đạo Vinicius Junior đã gần tìm lại phong độ đỉnh cao nhất sự nghiệp, sau khi ngôi sao người Brazil ghi cú đúp trong chiến thắng 3-2 của Real Madrid trước Atletico Madrid ở trận derby hôm Chủ nhật.

Ademola Lookman đã đưa Atletico dẫn trước trong hiệp một tại Bernabeu, trước khi Vinicius gỡ hòa từ chấm phạt đền. Federico Valverde sau đó đưa Real Madrid vượt lên dẫn trước, nhưng Nahuel Molina một lần nữa gỡ hòa 2-2. Phút 72, Vinicius tung cú sút bóng cong qua người thủ môn Juan Musso để mang về chiến thắng cho Real Madrid, qua đó giữ khoảng cách 4 điểm kém hơn Barcelona trong cuộc đua vô địch La Liga.

“Đó là một trận đấu tuyệt vời nữa của Vini, một minh chứng nữa cho tài năng, sự dũng cảm và bản lĩnh của cậu ấy”, Arbeloa nói trong cuộc họp báo sau trận đấu. “Cậu ấy đã ghi một bàn thắng tuyệt vời trong một thời điểm khó khăn. Tôi rất may mắn khi có cậu ấy trong đội hình. Tôi không biết liệu Vini có đang ở phong độ đỉnh cao nhất sự nghiệp hay không, nhưng cậu ấy không còn cách xa điều đó nữa”.

Tuyển thủ Brazil đã nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt từ khán giả sân Bernabeu khi anh được thay ra ở phút 87. Vinicius hiện đã ghi được 4 bàn thắng trong 2 trận đấu, sau khi cũng lập cú đúp vào lưới Man.City ở Champions League hôm giữa tuần. “Công lao thuộc về tất cả mọi người: HLV, các cầu thủ và người hâm mộ”, Vinicius nói với Real Madrid TV. “Tôi rất hạnh phúc, bởi vì tôi đã nỗ lực cả mùa giải cho những trận đấu như thế này. Đặc biệt khi thời điểm quan trọng trong mùa giải đến. Tôi không biết tại sao, nhưng tôi luôn tiến bộ. Ngài Chủ tịch luôn nói với tôi rằng tôi phải ghi 2 bàn thắng vào lưới Atletico, và hôm nay tôi đã ghi 2 bàn, vì ông ấy”.

Real Madrid phải chơi những phút cuối trận với 10 người, sau khi trọng tài Jose Luis Munuera truất quyền thi đấu Valverde vì pha phạm lỗi với Alex Baena của Atletico. “Tôi có quan điểm khác với Jose Luis”, HLV Arbeloa nói. “Ông ấy nói đó là lực quá mạnh. Tôi không nhìn nhận như vậy. Có rất nhiều pha phạm lỗi như thế, tôi không nghĩ đã có ý định làm tổn thương Baena. Nhưng tôi biết ơn lời giải thích của ông ấy”.

Arbeloa từ chối xác nhận hay phủ nhận các báo cáo rằng ông đã loại Trent Alexander-Arnold khỏi đội hình xuất phát - thay thế bằng Dani Carvajal - vì cầu thủ người Anh đến muộn trong buổi tập tuần này. “Tôi chọn đội hình xuất phát tốt nhất cho mỗi trận đấu”, Arbeloa nhấn mạnh. “Carvajal đã chơi tốt, tôi hài lòng với cậu ấy, và sau đó Trent vào sân và cậu ấy đã mang lại lợi thế cho đội với nguồn năng lượng tuyệt vời. Tôi rất vui vì có được nhiều lựa chọn như vậy”.

Thất bại khiến Atletico không thể lấy lại vị trí thứ 3, khi vẫn kém 1 điểm so với Villarreal. Trong khi Real Madrid bước vào kỳ nghỉ quốc tế vẫn kém 4 điểm so với ngôi đầu của Barcelona. Hôm Chủ nhật, La Liga cũng công bố lịch thi đấu nhiều khả năng sẽ đóng vai trò quyết định trong cuộc đua giành chức vô địch Tây Ban Nha mùa giải 2025-2026. Theo đó, Barcelona sẽ tiếp đón Real Madrid trong trận El Clásico lượt về diễn ra vào Chủ nhật, ngày 10-5. Khi 2 đội gặp nhau hồi đầu mùa giải ở La Liga, Real Madrid đã giành chiến thắng 2-1 tại Santiago Bernabeu vào tháng 10.

Ở các diễn biến khác. Alaves đã giành được một trong những chiến thắng đáng nhớ nhất của CLB sau khi lật ngược thế trận từ bị dẫn trước 3 bàn tại Celta Vigo, để giành chiến thắng 4-3. Kết quả ngoạn mục này đã giúp Alaves thoát khỏi khu vực xuống hạng.

Ngoài ra, Dani Vivian và Oihan Sancet đã ghi bàn giúp Athletic Bilbao giành chiến thắng 2-1 trước Real Betis trong trận đấu đầu tiên kể từ khi HLV Ernesto Valverde tuyên bố sẽ rời CLB xứ Basque vào cuối mùa giải.

THANH TUẤN